





梁检单人





张震减重12公斤主动剃光头演绎“癌末病患”

张钧甯剪超短发特训“一拳KO术”





本次发布的幕后特辑展现出主创团队为影片拍摄所作出的诸多努力。为饰演好片中患有癌症的检察官梁文超，张震通过三个月的“魔鬼训练”瘦身12公斤，令程伟豪导演敬佩不已。不仅如此，导演表示：“因为张震饰演角色是一个癌末病人，但检察官这个职业会让他去注意外在形象的利落、好整理，所以张震主动剃光头演绎”。





而张钧甯也为影片颠覆以往长发女神形象，在导演程伟豪“剪刀手”的帮助下成功“变身”片中超短发飒爽女警，并进行了专业武术训练，只为在镜头中拥有“一拳KO疑犯”的力量感。







张震—人物线索海报





此外，程伟豪导演开拍前带领全体主创到地检署、警局等地实地考察，深入了解检察官和刑警的工作细节及办公环境，力求在影片中呈现角色更自然的工作状态，打造更真实的犯罪悬疑氛围。张震评价程伟豪导演的工作态度为“固执，但固执才能拍出令人意想不到的作品”，张钧甯则表示导演“很开放，会跟演员一同进行创作”。精益求精的幕后班底和演员阵容，让《缉魂》备受期待。







阿爆单人





海报线索错综复杂真相难断

孙安可李铭顺张柏嘉超强阵容寻真凶





在与特辑一同释出的人物线索海报中，张震抱臂站立，透出正气凛然的检察官气质；张钧甯则面色凝重，望向涉案嫌疑人关系图。而图上显示案件被害人与另四位角色均有牵连，与贴满信息的线索墙相呼应，预示着案件错综复杂。灰蒙蒙的质感、模糊的线条和两个角色面部半明半暗的光影设计，似乎也暗示真相并不明晰，正等待观众探寻。







张钧甯—人物线索海报





除此之外，海报里张钧甯身处玻璃后方的设计引发网友猜想：“观众所见的她并非‘真实’，这个角色是否有所隐藏？”也有不少观众表示，在海报上挖掘线索虽过瘾，但更期盼进影院探寻真相。《缉魂》是程伟豪导演的犯罪悬疑新作，吸引了张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等实力演员的强强联手加盟，“很想看看这套阵容会擦出怎样的火花，带来多少精彩的故事。”

该片由程伟豪执导，讲述检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查一起富豪离奇被杀案的过程中，逐渐发现了背后隐藏的惊人秘密，将于2021年1月15日全国上映。