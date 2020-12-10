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"缉魂"幕后特辑张震张钧甯魔鬼训练

线索密布悬疑难定 超强阵容寻真凶

2020-12-10 15:42:26 来源：Mtime时光网

《缉魂》今日发布了张震、张钧甯人物线索海报，及幕后特辑。
　　时光网讯　今日，犯罪悬疑电影《缉魂》发布张震、张钧甯人物线索海报及幕后特辑，海报中隐藏各种线索，抽丝剥茧亦难断案；幕后特辑展示二人为拍摄电影所进行的一系列准备：瘦身、体能训练等，张震暴瘦12公斤，张钧甯疯狂打拳苦练“一拳KO”技能。

　　该片由程伟豪执导，讲述检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查一起富豪离奇被杀案的过程中，逐渐发现了背后隐藏的惊人秘密，将于2021年1月15日全国上映。


梁检单人

张震减重12公斤主动剃光头演绎“癌末病患” 
张钧甯剪超短发特训“一拳KO术”

　　本次发布的幕后特辑展现出主创团队为影片拍摄所作出的诸多努力。为饰演好片中患有癌症的检察官梁文超，张震通过三个月的“魔鬼训练”瘦身12公斤，令程伟豪导演敬佩不已。不仅如此，导演表示：“因为张震饰演角色是一个癌末病人，但检察官这个职业会让他去注意外在形象的利落、好整理，所以张震主动剃光头演绎”。

　　而张钧甯也为影片颠覆以往长发女神形象，在导演程伟豪“剪刀手”的帮助下成功“变身”片中超短发飒爽女警，并进行了专业武术训练，只为在镜头中拥有“一拳KO疑犯”的力量感。


 张震—人物线索海报

　　此外，程伟豪导演开拍前带领全体主创到地检署、警局等地实地考察，深入了解检察官和刑警的工作细节及办公环境，力求在影片中呈现角色更自然的工作状态，打造更真实的犯罪悬疑氛围。张震评价程伟豪导演的工作态度为“固执，但固执才能拍出令人意想不到的作品”，张钧甯则表示导演“很开放，会跟演员一同进行创作”。精益求精的幕后班底和演员阵容，让《缉魂》备受期待。


阿爆单人

海报线索错综复杂真相难断 
孙安可李铭顺张柏嘉超强阵容寻真凶

　　在与特辑一同释出的人物线索海报中，张震抱臂站立，透出正气凛然的检察官气质；张钧甯则面色凝重，望向涉案嫌疑人关系图。而图上显示案件被害人与另四位角色均有牵连，与贴满信息的线索墙相呼应，预示着案件错综复杂。灰蒙蒙的质感、模糊的线条和两个角色面部半明半暗的光影设计，似乎也暗示真相并不明晰，正等待观众探寻。


张钧甯—人物线索海报

　　除此之外，海报里张钧甯身处玻璃后方的设计引发网友猜想：“观众所见的她并非‘真实’，这个角色是否有所隐藏？”也有不少观众表示，在海报上挖掘线索虽过瘾，但更期盼进影院探寻真相。《缉魂》是程伟豪导演的犯罪悬疑新作，吸引了张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等实力演员的强强联手加盟，“很想看看这套阵容会擦出怎样的火花，带来多少精彩的故事。”



梁检&阿爆

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 缉魂 张钧甯 张震 海报
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