国漫《新神榜：哪吒重生》发布了三太子角色预告，3000年后以新形象、新身份重生。

时光网讯





千年仇敌宿命再战

三太子誓要以己之力复仇





《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后哪吒重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的热血故事。继“新哪吒”李云祥之后，其千年宿敌龙王三太子也在最新角色预告中登场。在人神共生的东海市，三太子的新身份是德兴集团三公子，预告开篇一句“只要是我想要的，就是我的”，尽显其嚣张霸气的富二代特质。







龙王三太子背后藏有钢筋龙脊





在《封神演义》的故事中，龙王三太子仅作为脸谱化的反派出现，导演赵霁及创作团队此次在原有设定上赋予其血肉，将其定位成东海市富人区的代表人物。冷色系的衣着、饰品、发色，甚至Art Deco式硬切角的跑车，皆使他看上去高冷、时尚、甚至带有明星感。





而从预告中可见，三太子背后亦有强大元神加持，冰属性攻击极其炫目，与火属性的“新哪吒”李云祥形成水火不容之势，令人对他们生生世世纠缠的宿命之战更添期待。







龙王三太子出行派头十足





追光动画新封神宇宙开启

钢筋龙脊“复仇者”新意十足





《新神榜：哪吒重生》以形象颠覆的人物、全新升级的故事，以及国潮视觉风格，为观众呈现出多维度的创新探索。不仅“新哪吒”李云祥在封神之战3000年后以新形象、新身份重生，敖丙也被创新注入了更多“灵魂”，在角色设定上彰显出传统与现代相结合的国潮气质。主创们一方面挖掘他作为富二代渴望获得父亲认可的内心，另一方面则赋予其“复仇者”的命运。







龙王三太子沐浴疗伤





事实上，电影中的龙王三太子也像哪吒一样经历了“重生”。《封神演义》中三太子被哪吒所杀，而在“新神榜”世界里，由东海龙王敖广为其铸造钢铁龙脊，使其复活。所以，预告中的三太子喊出复仇宣言：“此仇不报，我枉为龙王三太子”，既与“新哪吒”李云祥叫板命运的态度产生呼应，同时预示着冰与火的交锋即将震撼上演，值得期待。







龙王三太子外形高冷时尚





在封神榜重排的世界观概念设定下，《封神演义》“众神”将陆续加入到“新神榜”世界当中，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战。据悉，龙王、面具人等角色的预告也将于近期发布，令人越发期待这部《新神榜：哪吒重生》在2021年春节档正式开启追光动画新封神宇宙。







龙王三太子现出元神决战新哪吒李云祥

春节档电影《新神榜：哪吒重生》发布三太子角色预告，龙王三太子与“新哪吒”李云祥狭路相逢，命运纠缠使他们难逃一场死战。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。