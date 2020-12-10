电影《紧急救援》取材自真实故事，是林超贤导演继《湄公河行动》、《红海行动》之后最新钜制，讲述中国现实“超级英雄”救捞人，无惧危险，绝境救人的故事，展现了中国救捞人英勇无畏，舍己为人的精神与英雄形象，也是今年最大制作“超级英雄”华语电影。

影片由林超贤执导，梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾领衔主演，蓝盈莹、王雨甜、徐洋、陈家乐、李岷城、张景祎、李欣蕊主演，郭晓冬、张国强、魏大勋、连凯友情出演。电影《紧急救援》的预售已于12月5日正式开启！

每个英雄都是挺身而出的凡人！

电影《紧急救援》大制作震撼展现中国现实“超级英雄”





终极海报 “现实生活中有没有超级英雄？”这是一个经常被提及的问题，电影《紧急救援》今日发布的预告给予了一个答案，中国救捞人就是现实中的“超级英雄”。终极预告开篇就是三个“末日般的景象”，倾斜着火的钻井平台、坠海断裂的满载客机、爆炸不断的油轮，将2020年最大制作超级英雄华语电影《紧急救援》的高水准一览无余。





接下来的一系列画面则将观众带入受困者视角，当我们陷入困境时，有一个身影从天而降将我们救出困境，“他”就是我们眼中的“超级英雄”。预告片完美的阐述了中国救捞人就是现实“超级英雄”这一主题，同时激昂的音乐，紧张的节奏也让我们对救捞队员的命运开始担忧，彭于晏饰演的角色高谦能否顺利脱困？让人不禁想加速时间让12月18日快点到来，去电影院揭开这个谜底。





在今日发布的海报中，彭于晏率领的救捞小队踏浪前行，他们刚实施完一场营救，浑身布满了救援现场附着的痕迹，但他们眼神坚毅，随时都在准备奔赴下一个战场。而海报上“哪有从天而降的英雄，都是挺身而出的凡人”则像是点睛之笔，对现实“超级英雄”救捞人的一种解析。





即将过去的2020年是一个特殊的年份，出现了许许多多的“英雄”身影，自动请缨的抗疫医护人员，自愿服务的志愿者，路见不平伸出援手的外卖小哥，以及日常生活中的救捞人、警察、消防员、边防战士等。他们像“超级英雄”一样凭借一己之力，守护我们的生活，他们其实是一群挺身而出的凡人，他们并没有超能力，他们拥有的是对社会的责任，拥有的是对危险毫不畏惧、勇往直前、永不放弃的精神。





《紧急救援》横跨两大洲集齐“三大难关”

鲍德熹称这是35年拍摄生涯的重大考验





“每个人都有属于自己的战场，我是一名特勤员。”作为华语首部海上救援题材电影，为了电影《紧急救援》中的场景能给人带来前所有为的刺激体验，真实还原救捞人的日常工作，震撼呈现这群现实“超级英雄”们险境的无畏，导演在开拍前设定了许多“放飞”的大场面，但这些大场面到拍摄时则变成了对摄影师的严峻挑战。





例如在拍摄时需要真实还原一个爆炸后的钻井平台，那么不管是道具倾斜的角度，还是人在这种情况下站立、前进的状态都必须跟实际情况一样。《紧急救援》摄影指导、奥斯卡金像奖得主鲍德熹表示，拍这部电影用了他毕生的经验，去解决摄影方面的各种难题，这次拍摄是他人生中一次重大而又严峻的考验。





电影《紧急救援》于多地取景，横跨亚洲、美洲两大洲，远赴墨西哥拍摄。关于为什么选择墨西哥，导演林超贤表示，本来筹备选择了四五个地方进行拍摄，但因为需要运输大量特殊设备、拍摄时间是冬季，且为了更好地还原现实“超级英雄”救捞人的真实状态，需要对演员进行魔鬼式的水上水下训练，所以选择了气温较为温暖的墨西哥。





不过即使这样拍摄的难度也并没有降低，在电影《紧急救援》的剧组中有许多有过好莱坞拍摄经验的工作人员，他们说在好莱坞有一本手册，上面写着拍摄三大难关分别是动物、小孩、水戏，进组后发现《紧急救援》剧组将三个都集齐了。