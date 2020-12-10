





戴安娜与史蒂夫浪漫共舞





动作场面酣畅淋漓

史诗征程大幕将启





伴随着磅礴大气的配乐，今日发布的中国独家预告片将影片史诗般的恢弘气势展露无遗。骑马飞越悬崖、霸气拉弓射箭——预告片一开始就让人见识到了小戴安娜的不凡实力，但是母亲希波吕忒的那句“这个世界还无法容纳你的壮举”，似乎又暗示着天赋超群的戴安娜，还并未做好准备，去面对充满未知与挑战的全新世界。





而当戴安娜在不断的成长中体会到了大爱的真谛，学会了如何真正地使用自己的神力，她终于成为了肩负全人类命运、足以拯救世界的正义化身。







麦克斯·洛德被真言套索绑住





为了呈现神奇女侠这段波澜壮阔、直击人心的史诗冒险，影片将宏大场面和动作打斗提升到了新的层面。正如预告中所展现的：巨墙崩塌城市陷落、湍急浪潮汹涌而来、真言套索牵引飞弹、神奇女侠帅气腾空、与豹女打斗火花四射，颠覆想象的高能镜头应接不暇，令人肾上腺素飙升。





正如盖尔·加朵所说：“这部电影的规模非常宏大，有很多复杂难拍的动作场景。”饰演凶残反派豹女的克里斯汀·韦格也表示：“影片的动作戏是我前所未见的。”





2020诚意之作

年末巨献为大银幕量身打造





时隔3年回归的《神奇女侠1984》，集结了影片主创的大量心血，无论是在大片感的营造还是情感的传递上，都力求带来最新鲜的震撼。这份诚意也让观众得到共鸣，从近期释出的首波北美口碑中就可见一斑——“它比第一部更加宏大、更壮美、更惊心动魄”、“这正是我们大家所需要的电影！它振奋人心、充满希望，是一部直击你内心的美妙影片”。





而作为今年国内上映的唯一一部超级英雄巨制，从目前曝光的物料不难看出，《神奇女侠1984》可以说是为大银幕量身打造的作品，影片不仅能带给观众极致冲击的震撼视听，也饱含在这个2020年尤为重要的暖心力量。用这样一部让人感官与心灵双重享受的大片迎接新一年，无疑是观众的最佳选择。





《神奇女侠1984》由原作原班人马再度重磅打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。影片即将于12月18日压轴登场，提前北美一周在中国内地上映。

这一次，她将迎来更强劲的对手和更凶险的危机。在2020年末，我们最渴望的女性超级英雄传奇归来，将在全国大银幕上为观众带来一场惊心动魄、燃炸世界的巅峰之战。