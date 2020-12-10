Angelababy现场清唱影片同名主题曲《明天你是否依然爱我》，甜美声线唤醒无数网友对这首经典老歌的记忆，同时她也在在现场许下圣诞心愿，希望每一个人都能找到自己的另一半，一起把《明天你是否依然爱我》变成肯定句。











Angelababy现场清唱《明天你是否依然爱我》

李鸿其手绘约会攻略“空投”神秘惊喜





当天，Angelababy一袭裸色“蝶恋花”长裙优雅亮相。红毯采访环节，她特地向观众推荐电影：“因为今年大家没办法出国旅游，所以约会一定要去看《明天你是否依然爱我》。电影里有芬兰的圣诞老人村、最美的极光、还有他们一起共度的那些浪漫，会给所有观众一个完美的约会。”





发布会现场，与经典情歌同名的电影《明天你是否依然爱我》一登场就吸睛无数，主演Angelababy说道：“其实这首歌发布的那一年我刚出生，所以并不太了解。但前不久汪苏泷重唱的版本我真的很喜欢。”随后她还在现场清唱，甜美歌声赢来观众们的掌声。











而在聊到拍摄经历时，Angelababy欣喜雀跃地讲起自己人生第一次看到极光的景象：“真的太梦幻了，我第一次看见极光，感觉人生好梦幻，粉色和绿色交织在一起，有极光爱好者跟我说这种极光很罕见，所以我觉得我们电影就是一个幸运的存在，希望圣诞节那天这些好运可以传递给每一位观众。”





当天，李鸿其虽未能来到现场，但却以VCR的形式送来神秘惊喜。VCR中，李鸿其亲手绘制圣诞攻略，隔空邀约Angelababy圣诞节一起去打卡2020年最后一场爱情电影。不约而同的是，Angelababy也在现场表示：“圣诞节最重要的事，就是和喜欢的另一半在一起，把明天你是否依然爱我变成肯定句！”











除此之外，导演周楠也力赞baby与角色契合度超高：“我看完剧本后就在构思赵希曼是一个怎样的女孩，脑海中的第一个画面就是baby，她本身就是一个光彩照人的女孩，展现了女孩在恋爱中最美的样子，我相信她的演绎可以让所有观众为之感动，为之动心的希曼。”听到导演的认可，baby也鞠躬表示感谢。





电影《明天你是否依然爱我》圣诞海报首曝光

Angelababy圣诞愿望清单引热议





发布会现场首次曝光了全新圣诞主题海报。海报呈现了赵希曼与费力在芬兰的圣诞老人村甜蜜相依自拍合影的瞬间，身后的冰河、驯鹿、圣诞木屋尽收眼底，冰面积雪形成的圣诞树更是让观众同时感受到满满的节日氛围与甜蜜气息。











值得一提的是，当天李鸿其还为baby准备了一份神秘惊喜，一位圣诞老人空降发布会现场，让大家提前感受浪漫与甜蜜。此前，从影片释出的预告中可以感受到，电影中两人度过的限时约会充满了浪漫的圣诞元素，相信影片在上映后也将为观众带来一场的独一无二的圣诞约会。





圣诞老人、芬兰极光、约会攻略，每一个仪式感十足的细节都是相爱的证据。和所有遇见爱情的年轻男女一样，影片讲述的赵希曼与费力的爱情故事中充满了这些与爱情相关的仪式感。事实上，无论明天的你们是否依然在一起，这一刻如果我等到了你，只要和你在一起，不管做什么都是独属于我们的限定甜蜜。12月24日，一起去把《明天你是否依然爱我》变成肯定句吧。

发布会现场还曝光一款圣诞主题海报，海报上赵希曼与李鸿其互相依偎甜蜜自拍，两人身后的积雪形成一颗圣诞树，甜蜜氛围让无数网友开始期待圣诞节的正式到来，能和喜欢的人一起去看《明天你是否依然爱我》