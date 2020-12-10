《大护法》导演不思凡，新作《大雨》昨日官宣，并且公布了首款海报。

时光网讯 在9日举办的“焕新·无界”2020华人影业战略发布会上，由不思凡编剧、导演、监制的动画电影《大雨》官宣项目，公布了首款海报，令观众再次感受到国漫的无限魅力。国漫动画《大雨》是不思凡导演继2017年《大护法》后，暌违三年带来的最新力作，由CMC Inc.华人文化集团公司旗下今涂影业及旗下华人影业保驾护航。







不思凡编剧、导演、监制的国漫动画《大雨》官宣并公布首款海报





影片一如导演前作，展现了独特的世界观和想象力，其中父子情和环保等主题也发人深省。导演不思凡表示，影片依然保有自己工作室“特有的趣味”，并称电影将展现一个“原创的、完全不同的世界”。





CMC Inc.华人文化集团公司副总裁、东方梦工厂总裁、华人影业总裁应旭珺应总表示，《大雨》对华人影业具有非常重要的意义。近年国漫崛起收获了广大观众的喜爱，华人影业也整合旗下资源，旗下今涂影业与导演不思凡联手，携手开发动画版图，未来也将会持续创作出更多优秀作品。







不思凡导演暌违三年带来心血之作《大雨》





动画电影《大雨》震撼官宣

导演不思凡：《大雨》比《大护法》更少年





由不思凡编剧、导演、监制的国漫动画《大雨》今日官宣，公布首款海报。继2017年推出电影《大护法》之后，不思凡导演暌违三年带来这部心血之作。发布会现场导演“剧透”称，影片讲述了“孩子去寻找父亲的冒险故事，冒险的过程贯串了雨前、雨中、雨后”，更表示“冒险过程很梦幻，其中所有个体的经历都波澜壮阔”。





此外，不思凡导演表示，相比成人化的前作《大护法》，《大雨》更“少年”，其中有更多自己“少年时关于童话的记忆”，并称其中依然有自己工作室“特有的趣味”：“在冒险的过程中，观众可以看到我们原创的、完全不同的世界。”







导演不思凡亮相“焕新·无界”2020华人影业战略发布会





发布会上不思凡导演展示了影片“冰山一角”，其中可见影片画面的精美和场景的震撼，最后一笔悬念更是引人好奇，如有魔力般让人沉浸其中。影片海报上“山中一夜雨，惊梦似波澜”也暗合主题，颇有深意。不思凡导演携《大雨》再次向观众展现了无与伦比的创造力，也再次让观众感受到国漫的魅力。





华人影业开发国漫创作

携手优秀导演拓展动画领域

《大雨》由CMC Inc.华人文化集团公司旗下今涂影业及旗下华人影业出品。近年国漫崛起收获了广大观众的喜爱，华人影业不仅为观众准备了科幻、警匪、爱情等类型的优秀作品，同时对动画电影特别是国漫的发展也充满信心，做了充分的布局。华人文化集团旗下的今涂影业，专攻国漫动画，此次与导演不思凡联手，重磅推出国漫大作《大雨》，令人期待。







国漫大作《大雨》公布首款海报





CMC Inc.华人文化集团公司副总裁、东方梦工厂总裁、华人影业总裁应旭珺应总表示，《大雨》对华人影业具有非常重要的意义，而未来华人影业、今涂影业也将继续与不思凡导演联手，携手开发动画版图，持续创作出更多优秀作品。





电影《大雨》由不思凡监制、导演、编剧，执行导演阿么肆，美术总监小月半。CMC Inc.华人文化集团公司旗下今涂影业及旗下华人影业出品。







华人影业与不思凡导演联手持续创作更多优秀作品

编辑：甄甏甏