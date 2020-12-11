过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.迪士尼宣布50部新片计划
据外媒报道，迪士尼在近日线上举行的“投资者日”活动中，宣布10部漫威剧集、10部星球大战剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯电影新片，将登陆Disney+ 。
02.美队加盟小李子大表姐新片
“美队”克里斯·埃文斯
加盟全明星阵容新片《别往天上看》，外媒也拍到他现身片场做新冠检测。
03.“新星球大战”电影官宣
“风骚律师”鲍勃·奥登科克
主演的动作惊悚片《无名之辈》（又名《小人物》）发布海报和预告，拳脚相向，大打出手。
《异形》剧集确认，《冰血暴》《大群》主创诺亚·霍利担任主创、编剧和执行制作人，导演雷德利·斯科特
在商谈担任执行制作人。该剧设定在“离我们不远的近未来，是第一个在地球上发生的异形故事”，风格将是“可怕而让人兴奋”。
乔治·克鲁尼
导演并主演的Netflix末日科幻片《午夜天空》（又名《永夜漂流》
）发布终极预告，太空、冰雪、危难、疾病和人性的光辉。12月23日上线。
迪士尼动画新片《寻龙传说》
宣布将于明年3月5日北美院线上映，并且同步登陆流媒体Disney+。该片是一部史诗奇幻冒险片。