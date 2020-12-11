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01. 迪士尼宣布50部新片计划





据外媒报道，迪士尼在近日线上举行的“投资者日”活动中，宣布10部漫威剧集、10部星球大战剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯电影新片，将登陆Disney+ 。







