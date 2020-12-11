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时光早报：迪士尼宣布50部新片计划

美队加盟小李子新片 "新星球大战"电影官宣

2020-12-11 09:31:07 来源：Mtime时光网

早上好！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.迪士尼宣布50部新片计划

　　据外媒报道，迪士尼在近日线上举行的“投资者日”活动中，宣布10部漫威剧集、10部星球大战剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯电影新片，将登陆Disney+ 。


　　艾玛·斯通主演的“101忠狗”衍生真人电影《库伊拉》汤姆·汉克斯主演的真人版《匹诺曹/木偶奇遇记》、真人版《彼得·潘/小飞侠》、艾米·亚当斯确认回归主演的《魔法奇缘2》乌比·戈德堡确认回归主演《修女也疯狂3》、亚当·山克曼执导的《女巫也疯狂2》将在Disney+流媒首映。《疯狂动物城》剧集也在运作中，将聚焦动物城里的一些小角色。




　　
02.美队加盟小李子大表姐新片
　　
　　“美队”克里斯·埃文斯加盟全明星阵容新片《别往天上看》，外媒也拍到他现身片场做新冠检测。





03.“新星球大战”电影官宣

　　派蒂·杰金斯(《神奇女侠》)将执导一部新的《星球大战》电影《侠盗中队》（《Rogue Squadron》），2023年圣诞节上映。


04.《无名之辈》发布海报及中字预告



中字预告

　　“风骚律师”鲍勃·奥登科克主演的动作惊悚片《无名之辈》（又名《小人物》）发布海报和预告，拳脚相向，大打出手。

　　《硬核亨利》导演伊利亚·奈舒勒执导，Derek Kolstad(《疾速追杀》)编剧，讲述一个住在郊区的父亲平平无奇，毫不引人注意，但其实他有着黑暗的秘密，迎来了追杀和反抗。
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　　康妮·尼尔森、克里斯托弗·劳埃德、阿列克谢·谢列布里亚科夫等也会出演，明年2月26日北美上映。  

05.《异形》剧集开发中


　　《异形》剧集确认，《冰血暴》《大群》主创诺亚·霍利担任主创、编剧和执行制作人，导演雷德利·斯科特在商谈担任执行制作人。该剧设定在“离我们不远的近未来，是第一个在地球上发生的异形故事”，风格将是“可怕而让人兴奋”。

06.《午夜天空》曝终极预告

正式预告

　　乔治·克鲁尼导演并主演的Netflix末日科幻片《午夜天空》（又名《永夜漂流》）发布终极预告，太空、冰雪、危难、疾病和人性的光辉。12月23日上线。

　　菲丽希缇·琼斯大卫·奥伊罗凯尔·钱德勒蒂凡尼·布恩、德米安·比齐尔也出演，改编自Lily Brooks-Dalton的同名畅销书，Mark L. Smith(《荒野猎人》)编剧。

07.《寻龙传说》同步院线上流媒体

　　迪士尼动画新片《寻龙传说》宣布将于明年3月5日北美院线上映，并且同步登陆流媒体Disney+。该片是一部史诗奇幻冒险片。


   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 星球大战 别往天上看 无名之辈 异形 午夜天空 寻龙传说
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