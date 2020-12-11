





《猎狐行动》“警察专业户”段奕宏再演警察





段奕宏再演警察坦言有难度

认真钻研角色致失眠





影片中，段奕宏带领夏侯云姗和张傲月扮演的两名猎狐小队队员赶赴巴黎执行任务，逮捕由梁朝伟饰演的“红通”经济犯罪嫌疑人戴逸宸。此前，段奕宏曾多次在影视作品中饰演警察角色，从出道早期《刑警本色》中的罗阳，到近期票房口碑双丰收的《记忆大师》中的沈汉强等等，广受观众好评，更获得了“警察专业户”的名号。





在最新公布的特辑中，为了出演猎狐小队队长一角，段奕宏不仅每天要接受8个小时到10个小时的体能训练，还需要学习英语和法语。而片中角色在海外执法时也是频频碰壁，对段奕宏来说可谓难上加难。夏侯云姗就透露，段奕宏在片场一直在钻研角色，“有时甚至会失眠，然后来问我要治失眠的保健药。”







段奕宏出演猎狐小队队长叶钧





段奕宏海外“猎狐”困难重重

经侦民警奋战追逃第一线





片中，段奕宏带领的“猎狐小队”正进行着一场没有硝烟的战争。由于中国警察在海外没有执法权，他们不仅需要与犯罪嫌疑人斗智斗勇，还要面临跨国合作的艰难挑战。作为“猎狐小队”的队长，段奕宏所饰演的叶钧更是难乎其难。谈及叶钧这个角色，段奕宏表示叶钧是顶着压力去迎战的，更提及：“中国警察在海外执法的时候，并不是我们所想象的平蹚。”不少网友看了直呼：“经侦民警真是太不容易了！”







段奕宏带领猎狐小队远赴巴黎追捕罪犯





影片中的“猎狐小队”奔赴在没有硝烟的战场上，现实中更有千千万万的“猎狐小队”正奋战在追逃的第一线。虽追捕之路困难重重，这群隐秘而伟大的英雄们依然无畏艰难，有勇有谋。自2014年-2020年期间，我国“猎狐小队”已从120多个国家和地区，缉捕各类外逃经济犯罪嫌疑人6000余名，追赃近300亿元人民币。

影片今日发布“段奕宏好难”角色特辑，段奕宏在片中饰演猎狐小队的队长叶钧，素有“警察专业户”之称的段奕宏坦承，“虽然之前塑造过很多警察的形象，但这次的经侦民警还是很不一样的，需要了解的知识范畴非常广。”不少网友表示：“看到老段演警察，心里就有谱了！一定会去影院支持！”