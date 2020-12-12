网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《神奇女侠》导演执导"星球大战"电影

为了纪念飞行员父亲接拍《侠盗中队》

2020-12-12 21:45:32 来源：Mtime时光网

为了父亲！
　　

启动视频

时光网讯 《神奇女侠1984》导演派蒂·杰金斯从华纳“转投”迪士尼了！今日迪士尼投资大会上，卢卡斯影业负责凯瑟琳·肯尼迪宣布，派蒂·杰金斯执导的《星球大战：侠盗中队》将于2023年圣诞影院上映。

　　派蒂·杰金斯也在个人社交账号发布一段视频：原来她是为了纪念已牺牲的战斗机飞行员父亲，才要拍这部片的。
卢卡斯影业宣布了10部星战剧集和多部电影


   编辑：小火纸

关键词： 派蒂杰金斯 星球大战 侠盗飞行中队 神奇女侠
关注时光网微信

相关电影/影人

星球大战：侠盗中队

星球大战：侠盗中队 (2023)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

在线播放

派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

时光早报：《怪物猎人》制片方道歉

"哥斯拉大战金刚"曝海报　"神奇女侠"新预告

早上好！
2

迪士尼放大招之《星球大战》宇宙扩张

海登回归演阿纳金 《夺宝奇兵5》前期制作

整挺好！
3

IMDb公布2020年十大最热门剧集！

《黑袍纠察队》最受欢迎 《后翼弃兵》第六

10
你看过几部？
4

赏金猎人波巴菲特终于现身"曼达洛人"

《星球大战3：绝地归来》中他并没有死！

17
波巴·菲特的故事估计还要在《曼达洛人》中继续。
5

迪士尼放大招，漫威海量新项目曝光

《洛基》首曝预告 杨紫琼加盟《尚气》

一大批漫威项目有了新消息。

查看更多