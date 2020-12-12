2020-12-12 21:45:32 来源：Mtime时光网
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编辑：小火纸
导演：派蒂·杰金斯
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Patty Jenkins
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休杰克狼
7分钟前
为了纪念飞行员父亲接拍《侠盗中队》。 他们给的钱太多了。。
雨山人
16小时前
Patty Jenkins 的才华有目共睹！期待她将给大家带来的【星球大战】！
屌你卤味
17小时前
Steve Trevor 外传
笑着的伤疤
2020-12-11 21:17
《神奇女侠2》还没上映，导演就先跑去迪士尼拍星战了，看样子迪士尼也把她当块宝。希望这次不要再像莱恩约翰逊那样了
fireicer
2020-12-11 20:36
我就知道，我就喜欢，我就期待~~~
笑着的伤疤昨天 14:43
+1
天晴了_
2020-12-11 11:19
看来神奇女侠3势必要换导演了
撸管的时候会脸红2020-12-11 12:56
不一定啊。。谁说神奇女侠3这么快就上。。。
笑着的伤疤2020-12-11 21:16
人家在《神奇女侠2》和3之间换个项目拍不可以吗？导演就是要多尝试新题材
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