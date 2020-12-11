《少女佳禾》发布了今日上映的海报，邓恩熙在出演本片时年仅12岁。

时光网讯







《少女佳禾》上映海报





此前，电影《少女佳禾》在第33届中国电影金鸡奖中提名了“最佳导演处女作奖”与“最佳中小成本故事片奖”的双项提名。同时，导演周笋也凭借《少女佳禾》一举斩获韩国首尔国际女性电影节“最佳导演奖”。





观众对影片评论道“邓恩熙将种那种想要复仇又内心无比挣扎的少女形象拿捏的很到位，李感演绎的犯罪少年也很有感觉，想被救赎也很孤独，吴老师饰演的爱喝酒又对女儿默默关爱的爸爸形象也是很赞的。”







《少女佳禾》主演邓恩熙





邓恩熙李感实力演绎

复仇少女的危险青春





片方今日发布的公映海报中，佳禾与于镭停驻原地，望向前方。佳禾那双仿佛看透了一切的眼睛，似乎也透露着一丝迷茫。而露出半张脸的于镭就更具未知性，他的眼神中有种经历过一切的平静。当佳禾与于镭站在岔路中间，二人未来的命运仿佛早已注定。





据悉，邓恩熙在拍摄《少女佳禾》时年仅12岁，凭借其成熟而具有分寸的表演，饱满诠释了影片中这个被种种症结笼罩、独立而刚强的少女李佳禾，让观众不得不赞叹邓恩熙的表演天赋。同时，她也凭借这个角色获得上海国际电影节电影频道传媒大奖“最受传媒关注新人女演员”。







《少女佳禾》主演李感





青年演员李感所饰演的于镭是影片中最神秘而复杂的少年，他拥有着多重面目，将成熟、温和、暴躁、脆弱等特质集合于一身。于镭身处于重组家庭中，备受边缘化、想要报复自己的后爸而令他误入犯罪道路。当最刚少女遇上凶险少年，在仇恨与挣扎中，佳禾面临着她最危险的终极抉择。





聚焦青春犯罪题材

解读少女成长必经路





电影《少女佳禾》中，邓恩熙以成熟的演技诠释了游走于家庭与社会间、想要复仇的“牛劲少女”李佳禾一角，引领观众踏入了一场濒临犯罪的危机体验。







《少女佳禾》吴国华饰演父亲





“一个少女成长的过程中都需要经历些什么？”这个每位女性一生中都会思考的问题在影片得到了重点探讨。将失去母亲的一切原因归结于父亲的佳禾，在单亲家庭的成长环境中与酗酒的父亲有着隐隐的对峙及隔阂。而在学校生活中，佳禾也因自己沉默寡言、父亲屠宰场送货的工作而受到同学的霸凌。在影片主角佳禾的身上，每一个少女都能看到自身的影子。







邓恩熙饰演李佳禾





《少女佳禾》以少女视角审视当下社会未成年的成长环境，深度剖析未成年犯罪动因。在日前举办的《少女佳禾》首映见面会上，国内青少年心理学专家关梅林博士也对影片发表了评价：“最让我感动，让我记忆最深的一句台词是：我不想成为另外一个你。”





“这句话告诉每个青少年，不管生活经历什么样的痛苦、创伤，我们不必一定被生活所绑架、沉沦。我觉得这就是这部电影对每个青少年都发出的善意的提醒，不管别人做了什么，你都要有自己的人生选择、自己的人生价值、自己的底线。”

电影《少女佳禾》今日（12月11日）全国上映。影片由新锐周笋执导，演员邓恩熙、李感、吴国华、李依宸主演，自电影节展映以来，就受到各界好评。影片主要讲述的是一个性格倔强的少女在家庭与社会困境间周旋成长的故事。影片中除了展现少女复仇的主要矛盾之外，也涉及到诸如未成年犯罪、原生家庭、校园霸凌的现实问题。

编辑：甄甏甏