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《海底小纵队：火焰之环》曝新款海报

“小纵队电影海报设计师大赛”开启

2020-12-11 10:20:15 来源：Mtime时光网

随着海报的发布，电影同步开启“小纵队电影海报设计师大赛”，号召喜欢小纵队的小小萌娃们展现绘画天赋，动手画出自己心中属海洋朋友的美好色彩。
      时光网讯 今日，讲述海底危机火焰之环全面爆发，小纵队全员踏上拯救保护之旅的“海底小纵队”IP首部大电影《海底小纵队：火焰之环》再发新款海报。

      随着海报的发布，电影同步开启“小纵队电影海报设计师大赛”，号召喜欢小纵队的小小萌娃们展现绘画天赋，动手画出自己心中属海洋朋友的美好色彩。

      这一次，电影曝光“蜡笔”版海报和四款单人角色海报，小纵队全员集合、各司其职，为保护海洋做好全面准备。海报中，巴克队长号召大家一起相聚海底世界，呱唧手持单筒望远镜巡视海底，皮医生为小海豹检查身体，谢灵通拿着放大镜研究海洋生物，博学的章教授翻阅着书籍，“小小摄影师”达西西忙着为大家记录精彩时刻，准备维修船舰的突突兔，还有开开心心的小萝卜

      本次的海报，不仅展现了首部大电影探险、拯救、保护的气质，也为喜欢小纵队的伙伴们送上了一次展现自己才华的机会。届时，海底小纵队官方会发起一次召唤萌娃设计师的电影海报设计大赛，期待能够看到更多小小设计师的加入，最终入围的作品还有机会成为《海底小纵队》第二部大电影的片尾彩蛋。

      本次电影海报设计师大赛于2020年12月11日开启报名，各位家长和小朋友们可以通过海底小纵队官方微博、微信发布的电影海报设计师大赛H5进行微信信息授权并点击报名，同时，在全国259家宝贝王门店也可以线下参与活动。作为积极参加比赛的惊喜回馈，获得本次电影海报设计大赛投票前30名的小朋友作品，将会获得电影主题礼包，并能成为《海底小纵队》第二部大电影的片尾彩蛋。

      2021年1月1日起，电影将开启全国点映，与小朋友们共贺新年。电影将在2021年1月8日正式上映。

   编辑：羊羊

关键词： 海底小纵队：火焰之环
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海底小纵队：火焰之环

海底小纵队：火焰之环 (2021)

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导演：布莱尔.西蒙斯

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