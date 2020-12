NO.2《安多》(Andor)曝光制作特辑

迭戈鲁纳表示,参与电影《侠盗一号》是个苦乐参半的过程,虽然能演星战很高兴,但角色都在电影中牺牲了,还好Disney+开发了剧集,让他和其他创作者都可以继续星战旅程。

阿索卡·塔诺是电影《星球大战》系列的延伸作品中的虚构人物,以动画的样貌在《星球大战:克隆战争》系列和《星球大战:义军崛起》中出现过。是一名女性的托古塔人,曾是绝地武士阿纳金·天行者的学徒。她天资卓越,善良无私,爱憎分明,足智多谋,在克隆人战争中为共和国立下汗马功劳。《曼达洛人 第二季》中扮演阿索卡·塔诺的美国女星罗莎里奥·道森有望出演这部独立剧集。

NO.4《曼达洛人》第三季

NO.5《兰多·卡瑞辛》个人剧集(Lando)

韩·索罗的朋友兰多·卡瑞辛也有了自己的独立剧集《星球大战:兰多》。

NO.6动画剧集《星球大战:残次品》

《星球大战:残次品》(Star Wars: The Bad Batch),是一部《星球大战:克隆人战争》的衍生动画剧集,故事围绕独特的克隆人军队——残次品展开。本剧由迪·布拉雷·贝克尔主演,卢卡斯影业出品,2021年上线,预告片已放出。

NO.7 《门徒》(The Acolyte)

一个发生在“高共和国”时代末期的神秘惊悚剧集。

NO.8《星球大战:机器人物语》

NO.9 《新共和国游骑兵》 Rangers of the New Republic