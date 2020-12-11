时光网讯
迪士尼今日在投资大会一口气宣布50部电影和剧集计划，卢卡斯影业部分就有10部《星球大战》
衍生剧集、多部《星球大战》电影和《夺宝奇兵5》
等片，下面一一介绍。
星战剧集
NO.1海登·克里斯滕森回归扮演阿纳金
NO.2《安多》（Andor）曝光制作特辑
迭戈鲁纳表示，参与电影《侠盗一号》是个苦乐参半的过程，虽然能演星战很高兴，但角色都在电影中牺牲了，还好Disney+开发了剧集，让他和其他创作者都可以继续星战旅程。
阿索卡·塔诺是电影《星球大战》系列的延伸作品中的虚构人物，以动画的样貌在《星球大战：克隆战争》系列和《星球大战：义军崛起》中出现过。是一名女性的托古塔人，曾是绝地武士阿纳金·天行者的学徒。她天资卓越，善良无私，爱憎分明，足智多谋，在克隆人战争中为共和国立下汗马功劳。《曼达洛人 第二季》中扮演阿索卡·塔诺的美国女星罗莎里奥·道森有望出演这部独立剧集。
NO.4《曼达洛人》第三季
NO.5《兰多·卡瑞辛》个人剧集（Lando）
韩·索罗的朋友兰多·卡瑞辛也有了自己的独立剧集《星球大战：兰多》。
NO.6动画剧集《星球大战：残次品》
《星球大战：残次品》（Star Wars: The Bad Batch），是一部《星球大战：克隆人战争》的衍生动画剧集，故事围绕独特的克隆人军队——残次品展开。本剧由迪·布拉雷·贝克尔主演，卢卡斯影业出品，2021年上线，预告片已放出。
NO.7 《门徒》（The Acolyte）
一个发生在“高共和国”时代末期的神秘惊悚剧集。
NO.8《星球大战：机器人物语》
关于两个机器人R2D2和C3PO的剧集《星球大战：机器人物语》
(Star Wars: A Droid Story)，也在开发中。
NO.10 Visions
关于《星球大战》的原创动画短片剧集，将于2021年登陆Disney+。
星战电影
《神奇女侠1984》导演派蒂·杰金斯执导的《星球大战：侠盗中队》
将于2023年圣诞影院上映。派蒂·杰金斯也在个人社交账号发布一段视频：原来她是为了纪念已牺牲的战斗机飞行员父亲，才要拍这部片的。
显然影片讲聚焦反抗军驾驶X翼战机飞行员们的故事，将有非常多的空战场景呈现。
《雷神3》导演塔伊加·维迪提《星战》电影非常独特，但目前没有透露太多内容，只是说前所未有的体验。
其他电影