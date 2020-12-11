星战剧集

NO.1海登·克里斯滕森回归扮演阿纳金

NO.2《安多》（Andor）曝光制作特辑















迭戈鲁纳表示，参与电影《侠盗一号》是个苦乐参半的过程，虽然能演星战很高兴，但角色都在电影中牺牲了，还好Disney+开发了剧集，让他和其他创作者都可以继续星战旅程。













阿索卡·塔诺是电影《星球大战》系列的延伸作品中的虚构人物，以动画的样貌在《星球大战：克隆战争》系列和《星球大战：义军崛起》中出现过。是一名女性的托古塔人，曾是绝地武士阿纳金·天行者的学徒。她天资卓越，善良无私，爱憎分明，足智多谋，在克隆人战争中为共和国立下汗马功劳。《曼达洛人 第二季》中扮演阿索卡·塔诺的美国女星罗莎里奥·道森有望出演这部独立剧集。

NO.4《曼达洛人》第三季

NO.5《兰多·卡瑞辛》个人剧集（Lando）













韩·索罗的朋友兰多·卡瑞辛也有了自己的独立剧集《星球大战：兰多》。

NO.6动画剧集《星球大战：残次品》











Bad Batch 预告 《星球大战：残次品》（Star Wars: The Bad Batch），是一部《星球大战：克隆人战争》的衍生动画剧集，故事围绕独特的克隆人军队——残次品展开。本剧由迪·布拉雷·贝克尔主演，卢卡斯影业出品，2021年上线，预告片已放出。













NO.7 《门徒》（The Acolyte）











一个发生在“高共和国”时代末期的神秘惊悚剧集。

NO.8《星球大战：机器人物语》











NO.9 《新共和国游骑兵》 Rangers of the New Republic









NO.10 Visions