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迪士尼放大招之《星球大战》宇宙扩张

海登回归演阿纳金 《夺宝奇兵5》前期制作

2020-12-11 11:22:12 来源：Mtime时光网

整挺好！


　　时光网讯 迪士尼今日在投资大会一口气宣布50部电影和剧集计划，卢卡斯影业部分就有10部《星球大战》衍生剧集、多部《星球大战》电影和《夺宝奇兵5》等片，下面一一介绍。

星战剧集
NO.1海登·克里斯滕森回归扮演阿纳金




　　《星球大战：欧比旺》剧集正在拍摄中，曾在《星球大战前传》中扮演天行者阿纳金的海登·克里斯滕森回归扮演天行者阿纳金（达斯·维达）。伊万·麦克格雷格扮演达斯·维达的师父欧比旺。
NO.2《安多》（Andor）曝光制作特辑



　　

制作特辑

剧集《星球大战：安多》目前正在拍摄中，在投资日大会上曝光了首款制作特辑。《星球大战外传：侠盗一号》男主角迭戈·鲁纳回归扮演卡西安·安多上尉，故事发生在《侠盗一号》之前，追随了卡西安与反叛军刚刚组成的岁月。

　　迭戈鲁纳表示，参与电影《侠盗一号》是个苦乐参半的过程，虽然能演星战很高兴，但角色都在电影中牺牲了，还好Disney+开发了剧集，让他和其他创作者都可以继续星战旅程。
NO.3阿索卡个人剧集《阿索卡》确定开发




　　阿索卡·塔诺是电影《星球大战》系列的延伸作品中的虚构人物，以动画的样貌在《星球大战：克隆战争》系列和《星球大战：义军崛起》中出现过。是一名女性的托古塔人，曾是绝地武士阿纳金·天行者的学徒。她天资卓越，善良无私，爱憎分明，足智多谋，在克隆人战争中为共和国立下汗马功劳。《曼达洛人 第二季》中扮演阿索卡·塔诺的美国女星罗莎里奥·道森有望出演这部独立剧集。
NO.4《曼达洛人》第三季
NO.5《兰多·卡瑞辛》个人剧集（Lando）




韩·索罗的朋友兰多·卡瑞辛也有了自己的独立剧集《星球大战：兰多》。
NO.6动画剧集《星球大战：残次品》



     

Bad Batch 预告

《星球大战：残次品》（Star Wars: The Bad Batch），是一部《星球大战：克隆人战争》的衍生动画剧集，故事围绕独特的克隆人军队——残次品展开。本剧由迪·布拉雷·贝克尔主演，卢卡斯影业出品，2021年上线，预告片已放出。



NO.7 《门徒》（The Acolyte）



一个发生在“高共和国”时代末期的神秘惊悚剧集。
NO.8《星球大战：机器人物语》



关于两个机器人R2D2和C3PO的剧集《星球大战：机器人物语》(Star Wars: A Droid Story)，也在开发中。
NO.9《新共和国游骑兵》Rangers of the New Republic


NO.10 Visions



关于《星球大战》的原创动画短片剧集，将于2021年登陆Disney+。
星战电影

   

启动视频

《神奇女侠1984》导演派蒂·杰金斯执导的《星球大战：侠盗中队》将于2023年圣诞影院上映。派蒂·杰金斯也在个人社交账号发布一段视频：原来她是为了纪念已牺牲的战斗机飞行员父亲，才要拍这部片的。

     显然影片讲聚焦反抗军驾驶X翼战机飞行员们的故事，将有非常多的空战场景呈现。

　　《雷神3》导演塔伊加·维迪提《星战》电影非常独特，但目前没有透露太多内容，只是说前所未有的体验。
其他电影

《夺宝奇兵5》2022年7月上映



　　这部续集目前正在前期制作阶段， 《金刚狼3》导演詹姆斯·曼高德执导，78岁的哈里森·福特回归扮演印第安纳·琼斯。

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 安多 侠盗中队 兰多 夺宝奇兵5 星球大战 卢卡斯影业
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导演：詹姆斯·曼高德

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詹姆斯·曼高德

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James Mangold

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星球大战：欧比旺

星球大战：欧比旺 (2022)

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导演：黛博拉·周

主演：伊万·麦克格雷格

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