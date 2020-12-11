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迪士尼放大招，漫威海量新项目曝光

《洛基》首曝预告 杨紫琼加盟《尚气》

2020-12-11 10:27:39 来源：Mtime时光网

一大批漫威项目有了新消息。
      时光网讯 今日，迪士尼放大招，一大批漫威项目有了新消息。

      电影《黑寡妇》将坚持院线上映，不会直接上流媒体Disney+。该片目前定档2021年5月7日北美上映。



      剧集《旺达·幻视》发布新预告、海报，红女巫和幻视继续发狗粮。该剧将于1月15日上线Disney＋ ​​​​。



      已杀青的电影《尚气》正式公布演员阵容，杨紫琼和陈法拉确认加盟，梁朝伟所饰的角色“满大人”已改名为“文武”（音译），影片将于2021年7月9日北美上映。



      剧集《猎鹰与冬兵》发布先导预告、海报，将于2021年3月19日上线Disney+ ​。



      塞缪尔·杰克逊、本·门德尔森将主演剧集Secret Invasion（暂译《秘密入侵》)。 ​​​​

      《女浩克》确认卡司名单：塔提阿娜·玛斯拉尼饰演女浩克，马克·鲁弗洛回归饰演浩克，蒂姆·罗斯回归饰演恶煞。

       脑洞大开的动画剧集《假如》首曝预告，该剧由漫威影业为迪士尼流媒体Disney+打造，多位真人电影演员回归配音。每集一个主题，全都颠覆了之前漫威电影宇宙发生的故事。


      剧集《惊奇女士》曝特辑， “惊奇女士”伊曼·韦拉尼、“莫妮卡·拉姆博”泰柔娜·派丽丝将加盟电影《惊奇队长2》《惊奇队长2》2022年11月11日北美上映，剧集《惊奇女士》2021年上线Disney+。



      电影《神奇四侠》重启，由荷兰弟版《蜘蛛侠》系列的导演乔·沃茨执导。

      出于对查德维克·博斯曼的尊重，电影《黑豹2》将不会重新选角饰演黑豹特查拉。该片将于2022年7月8日北美上映。



      剧集《银河护卫队：圣诞特别篇》将由詹姆斯·古恩自编自导，将于2022年登陆Disney+。 

      “抖森”主演的剧集《洛基》首曝预告，该剧将于2021年5月上线Disney+。 



      漫威将打造原创短剧《我是格鲁特》，该剧将围绕格鲁特这个角色展开。

      《蚁人3》公布片名为《蚁人与黄蜂女：量子领域》，保罗·路德、伊万杰琳·莉莉、迈克尔·道格拉斯、米歇尔·菲佛回归，凯瑟琳·纽顿新加盟饰演蚁人女儿凯西，乔纳森·梅杰斯饰演征服者康。 ​​​​

      克里斯蒂安·贝尔确定加盟出演《雷神4》，饰演反派Gorr the God Butcher。 ​​​​

　　瑞秋·麦克亚当斯将回归出演《奇异博士2》，本片由老版《蜘蛛侠》导演山姆·雷米执导。《奇异博士2》也确定，将与《旺达·幻视》和《蜘蛛侠3》相关联，本片将开启多元宇宙。



      漫威将开发剧集《钢铁之心》，多米尼克·索恩饰演天才发明家瑞瑞·威廉姆斯，即钢铁之心。



      漫威将开发剧集《装甲战争》，唐·钱德尔回归饰演战争机器，托尼·斯塔克技术落入坏人手中……

   编辑：羊羊

关键词： 迪士尼 漫威
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