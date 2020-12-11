时光网讯
今日，迪士尼放大招，一大批漫威项目有了新消息。
电影《黑寡妇》
将坚持院线上映，不会直接上流媒体Disney+。该片目前定档2021年5月7日北美上映。
剧集《旺达·幻视》
发布新预告、海报，红女巫和幻视继续发狗粮。该剧将于1月15日上线Disney＋ 。
已杀青的电影《尚气》
正式公布演员阵容，杨紫琼和陈法拉确认加盟，梁朝伟所饰的角色“满大人”已改名为“文武”（音译），影片将于2021年7月9日北美上映。
剧集《猎鹰与冬兵》
发布先导预告、海报，将于2021年3月19日上线Disney+ 。
塞缪尔·杰克逊、本·门德尔森将主演剧集Secret Invasion（暂译《秘密入侵》
)。
《女浩克》
确认卡司名单：塔提阿娜·玛斯拉尼饰演女浩克，马克·鲁弗洛回归饰演浩克，蒂姆·罗斯回归饰演恶煞。
脑洞大开的动画剧集《假如》
首曝预告，该剧由漫威影业为迪士尼流媒体Disney+打造，多位真人电影演员回归配音。每集一个主题，全都颠覆了之前漫威电影宇宙发生的故事。
电影《神奇四侠》
重启，由荷兰弟版《蜘蛛侠》系列的导演乔·沃茨执导。
出于对查德维克·博斯曼的尊重，电影《黑豹2》
将不会重新选角饰演黑豹特查拉。该片将于2022年7月8日北美上映。
“抖森”主演的剧集《洛基》
首曝预告，该剧将于2021年5月上线Disney+。
《蚁人3》
公布片名为《蚁人与黄蜂女：量子领域》，保罗·路德、伊万杰琳·莉莉、迈克尔·道格拉斯、米歇尔·菲佛回归，凯瑟琳·纽顿新加盟饰演蚁人女儿凯西，乔纳森·梅杰斯饰演征服者康。
克里斯蒂安·贝尔确定加盟出演《雷神4》
，饰演反派Gorr the God Butcher。
瑞秋·麦克亚当斯将回归出演《奇异博士2》
，本片由老版《蜘蛛侠》导演山姆·雷米执导。《奇异博士2》也确定，将与《旺达·幻视》和《蜘蛛侠3》相关联，本片将开启多元宇宙。
漫威将开发剧集《钢铁之心》
，多米尼克·索恩饰演天才发明家瑞瑞·威廉姆斯，即钢铁之心。
漫威将开发剧集《装甲战争》
，唐·钱德尔回归饰演战争机器，托尼·斯塔克技术落入坏人手中……