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法国版《城市猎人》今日全国公映

原作北条司亲自作画送祝福

2020-12-11 11:01:15 来源：Mtime时光网

经典日漫《城市猎人》改编的真人电影今日登陆内地大银幕！
　　根据日本漫画大师北条司同名作品改编，法国知名导演菲力裴·拉夏执导并主演的《城市猎人》，将于今日正式登陆全国院线！


　　为了庆祝《城市猎人》此次在中国上映，原著北条司还特意为中国粉丝创作了一幅画，并且说道：“这就是城市猎人！看了电影后我哈哈大笑。菲力裴·拉夏导演竟用这样的手法，给犽羽獠(片中译名寒羽良)带来前所未有的危机！这个我实在想不到，真的败给他了，这部电影我打包票绝对好看。”

　　那么，这部让原著北条司“打包票绝对好看”，更被影迷们称为“真人漫改新高度”的《城市猎人》，究竟有哪些精彩的看点，创作背后又有哪些不为人知的故事呢？

北条司为中国粉丝作画

　　作为北条司最知名的作品之一，《城市猎人》在全世界各地都有着很高的人气。这部漫画最先发表于1985年，在动画完结后20年间，仍然是各种改编企划的邀约不断，而北条司本人对改编一事相当慎重，每次都会详细了解企划书内容后才决定是否授权。

　　对于《城市猎人》的真人版改编，大家比较熟悉的此前有两版，一个是李敏镐主演的韩国版，另一个是成龙主演的香港版。不过这么多年过去了，北条司依然在等待一次既能保留原著精神，同时又精彩而成功的真人版改编，所以当作为原著粉丝的菲力裴·拉夏拿着剧本出现时，北条司仿佛如获至宝，他多年的心愿终于让一个法国人帮助实现了。

　　除了很好地保留着原著精神之外，这次改编的另一个看点就是导演兼主演菲力裴·拉夏。1980年出生的他，童年时刚好经历了法国掀起日本动画热潮的时期，还是小学生的他就已经是《城市猎人》的狂热粉丝了。


　　成为喜剧演员兼导演以后，拉夏就期盼有一天能自导自演这部从对自己影响极深的《城市猎人》。在经过《临时保姆》等多部在法国较好又叫座的喜剧片磨练之后，拉肖已经完全树立起了极具个人特色与口碑的喜剧品牌，他的团队还被中国影迷亲切称为“法国版开心麻花”。

　　于是，拉夏终于有底气去圆这个《城市猎人》的儿时梦想了。最开始发布这个消息时，世界各地的《城市猎人》粉丝并不买单，大家对一个法国人竟要做一部日本漫画的真人电影产生了质疑。好在最后的故事大纲获得了原著北条司的肯定，甚至得到了“很想在原作里加入这个故事”这样的高度赞扬，这才坚定了拉夏导演继续下去的决心。

　　拍摄阶段同样是困难重重，为了还原80年代漫画特有的魁梧身材，演好寒羽良的经典夹克造型，拉夏在八个月内增肌八公斤之多，他还特意将头发染成了黑色，并且戴上了有色的隐形眼镜。为了对原著精神有更深的理解，让大家可以更精准地塑造角色，拉夏还和主创团队们重温了140话TV动画以及全35卷的原作漫画，这确实是一个真爱粉和专业电影人应有的表现！


　　拉夏的努力收到应有的回报，原著北条司看过成片后就非常满意，他认为法国版《城市猎人》的人物造型惟妙惟肖，基本保留了原著的精神。本片在其它国家和地区上映后，也受到了影迷们特别是原著粉的热情追捧，法国影迷说“绝对是我看过最棒的真人版改编”，还有影迷认为“漫改电影的新高峰出现了”。

　　现在，就在今天2020年12月11日，中国观众和《城市猎人》的粉丝们，终于有机会走进影院，一睹这部诚意满满的漫改作品了！

   编辑：怀旧

关键词： 城市猎人 北条司 漫画改编
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