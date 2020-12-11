该片讲述了拍摄电影《金刚川》过程中的幕后故事。





时光网讯 电影《金刚川》正在热映中，截至目前，票房已突破11亿大关。今日，《金刚川》的纪录电影“我们和《金刚川》”宣布定档12月18日，同时发布定档海报。“我们和《金刚川》”由田羽生担任总导演，王晓蒙执导，主要讲述了电影工作者在拍摄电影《金刚川》过程中的幕后故事。





电影《金刚川》自10月23日上映以来，在全国掀起了观影热潮。在影片取得票房和口碑成绩背后，是全剧组常驻5000人不遗余力的日夜奋战，最终在短时间内完成这样一部剧作精良、制作精良的精诚之作。





用光影铭刻历史、用演绎致敬英雄，正是电影《金刚川》的意义和价值所在。而纪录电影“我们和《金刚川》”，不仅详细地揭秘了《金刚川》拍摄过程也带我们见到一群电影的“幕后功臣”。从导演、演员、灯光师、道具组、化妆组，甚至到特殊演员（残疾人演员），几乎每一个参与电影环节的工作人员，他们的故事，都被记录下来，看点十足。电影海报特意选用了一张场记板的照片，既是向《金刚川》中修桥护桥的志愿军幕后英雄们致敬，也是感谢众多电影幕后工作者的付出。





影片拍摄过程共集结演员1174人，剧组工作人员2479人，特效人员2600人，后期人员1302人。最终，《金刚川》的成片镜头数量定格为1249个。片长122分钟的《金刚川》整个制作周期不到三个月，其创作历程为电影工业化提供了许多宝贵经验。





在《金刚川》里，为了保证大部队在凌晨5点前到达金城前线，所有志愿军必须排除万难通过一座桥。而拍摄《金刚川》的电影人们有着和电影中战士们一样的使命：他们必须在短短3个月内完成这样一部战争大片的拍摄，在10月25日中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念日之前完成这部影片。制片人表示：“拍《金刚川》，我有一种在打仗的感觉。”





在“我们和《金刚川》”里，再现了剧组紧张拍摄的实况，以及演员们对电影的想法。“紧迫感”、“拎着一根弦儿”、“不可能完成的任务”既是《金刚川》里过桥的任务，也是拍摄《金刚川》时电影工作者的实况写照。





“我们和《金刚川》”分为四个章节：“集结”：七十年前的集结为了胜利；“前进”：没有退路；“冲锋”：不畏艰险；“信念”：可破万难。详细讲述了《金刚川》前前后后的准备工作以及拍摄中遇到的困难。





大量外景，需要“靠天吃饭”，导演组被逼成了“气象专家”；拍摄地丹东又遭遇百年不遇的台风，作为重要的道具——桥，也被洪水淹没。“拍着拍着，桥没了……”戏里戏外，如何“保”桥？都是难题。每次剧组的桥被台风刮坏，原本是拍摄电影的制片组立刻变身工兵连。跟《金刚川》中志愿军战士感叹“我们是来打仗的，不是来修桥的”的情节十分相似。剧组被迫停工了差不多10天后，终于等到台风过去，可洪水却退不了，仍然是无法拍摄。最后剧组只能另辟蹊径，找了一个鱼塘架桥，拍摄了电影中的残桥和人桥戏份。





为了尽力还原70年前志愿军战士的状态，张译、吴京提前半个月接受高射炮训练，李九霄、魏晨学习使用枪械、攀爬施工塔吊，前期做好了充足的准备；现场演员太多，执行导演忙不过来，张译甚至担任了临时的执行导演，指导演员表演；道具组为了达到电影的拍摄要求，集体住在道具间，夜以继日地改造高射炮；战场上血肉横飞，那些被炸断手脚的战士，都是由特殊演员（残疾人演员）化特效妆完成；扛桥的演员，冻得嘴唇发紫……连导演田羽生都感慨：“扛桥的真是在用命在扛。”





正如张译在采访中所言：“我们电影各部门都付出巨大的努力,尽可能地呈现70年的跨越。”“兄弟齐心，其利断金”，指的不仅是战场中的并肩协作，也是全体主创人员的共同奋斗。12月18日，与您一起见证幕后英雄的努力。