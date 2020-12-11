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《无间行者之生死潜行》曝群像海报

正邪对峙引冰火较量 卧底交锋显影英雄本色

2020-12-11 11:56:45 来源：Mtime时光网

老牌港星们精湛的演技带人重温了港片巅峰时代的精彩。

      时光网讯  由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演，梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将等一众TVB金牌港星联袂出演的2020年港式警匪片《无间行者之生死潜行》11月20日在爱奇艺全网独家上线。

      截止目前本片票房已冲破1200万大关，近日片方再爆终极群像海报和多张剧照，重要角色全员登场展开冰火较量！


      最新曝光的海报色调冰冷，谢天华饰演的卧底飞钉冷酷占据C位，周柏豪饰演的“最年轻警司”段一凡与吕良伟扮演的警司分立两旁，对潜在的危机严阵以待。在三人周围陈启泰饰演的东利掌门、许绍雄饰演的福和掌门似乎都笑里藏刀，而连诗雅饰演的警司未婚妻、甘婷婷饰演的风情老板娘却是置身事外的模样，对险恶局势知之甚少。在背景的钢铁城市和汹涌的波涛之下，红色的游艇灯和引爆的汽车为战局增添了不确定的危险因素，正邪冰火之战正在打响。


      随着海报一同披露的还有几张最新剧照，透露出的爆炸信息量却只是正片的冰山一角，更多内幕，亟待观众自己去电影中发觉。自影片上线以来，观众在感叹laughing哥回归的同时也领略到了钉哥不一般的角色魅力，谢天华对刀尖行走的卧底飞钉诠释得入木三分深受观众的喜爱。


      而饰演“最年轻督察”段一凡的周柏豪也演技大爆发，现实与理想间挣扎的绝望被他演绎得令人心碎！据观众的反馈，老牌港星们精湛的演技带人重温了港片巅峰时代的精彩，年轻实力派演员的加入也为这个经典的故事注入了全新的生机，精彩程度不亚于香港电影黄金时期的警匪类型片。

      电影《无间行者之生死潜行》由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演、梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将、甘婷婷、连诗雅、黄德斌、张柏文出演，影片国粤双语版目前正在爱奇艺热映中。

   编辑：怀旧党

关键词： 无间行者之生死潜行
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无间行者之生死潜行

无间行者之生死潜行 (2020)

-1.0

导演：黄家辉

主演：周柏豪 谢天华

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