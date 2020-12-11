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"美队"将为皮克斯动画"巴斯光年"配音

Disney+订阅用户超8600万 "狮子王"拍续集

2020-12-11 15:43:33 来源：Mtime时光网

来看看迪士尼动画部、迪士尼真人部和皮克斯，接下来的大计划。
　　时光网讯　今天迪士尼发了巨大招，新闻实在是太多了，我来汇总一下。

　　据外媒报道，迪士尼在近日线上举行的“投资者日”活动中，宣布了10部漫威新剧集、10部与卢卡斯影业合作的《星球大战》新剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯剧集、以及15部迪士尼真人+动画+皮克斯电影新片，这些影视作品均将登陆Disney+。

　　迪士尼也宣布，截止12月2日，Disney+的订阅用户数已超过8600万，他们预计在2024年9月底，用户数达到2.3-2.6亿。这8600万用户中，大概30%（2400万）都是通过印度的Disney+ Hotstar（今年4月上线）订阅的。明年2月，Disney+将登陆新加坡，之后也会进军东欧、中国香港地区、日本、韩国等。

　　2024年，迪士尼打算向Disney+投资8-9百万美元，也计划在Disney+、Hulu和ESPN+这三家迪士尼旗下的平台上，全球总投资140-160亿美元。迪士尼还宣布，Disney+将于明年3月26日，会员价格从现有的6.99美元/月涨到7.99美元/月，如果包年的话，年费从69.99美元/年涨到79.99美元/年。


《巴斯光年》

　　“美队”克里斯·埃文斯将会在皮克斯的《玩具总动员》前传新动画片《巴斯光年》中，为巴斯光年配音。美队在推特上补充说，“本片的主角并不是巴斯光年那个玩具，而是真人巴斯光年，这个玩具是由真人巴斯光年改编而来的”，影片将于2022年6月17日公映，讲述的是巴斯光年的起源故事，从一个年轻的试飞员，成长为后来我们所熟悉的太空游侠。


《变红》

　　皮克斯首席创意官彼特·道格特（《头脑特工队》）也宣布，华人女导演石之予（《包宝宝》），将执导新动画电影《变红》（Turning Red）。影片女主角名为Mei，当她特别兴奋的时候，会变成巨型的红色小熊猫。

　　真人版《狮子王》的续集电影（同时也是前传）《狮子王2》，宣布将由汉斯·季默和法瑞尔·威廉姆斯等人共同创作配乐，巴里·杰金斯（《月光男孩》）执导。此前有爆料称，影片有可能像《教父2》一样，走当下和回忆两条时间线并行的路线，也会涉及到木法沙的起源故事。


《寻龙传说》新剧照

　　迪士尼动画新片《寻龙传说》日前改档3月5日，届时将同步登陆北美院线与Disney+，价格是额外付费30美元，这是迪士尼打造的首位东南亚公主。

　　剧版《海洋奇缘》将于2023年登陆Disney+，迪士尼目前也在打造动画剧集《蒂亚娜》（《公主与青蛙》中的黑人公主）、《疯狂动物城》，和《大白》《超能陆战队》），届时都将上线Disney+。《疯狂动物城》的新剧，将聚集动物城中的一些小角色。

《魔法满屋》先导预告

　　迪士尼动画部门将打造新音乐喜剧片《魔法满屋》（Encanto），林-曼努尔·米兰达会为本片撰写音乐，这也是迪士尼的第60部动画片。影片剧情设置在哥伦比亚，将于2021年11月公映。

　　诺亚·霍利（《大群》）将打造新的《异形》剧集，雷德利·斯科特有望担任执行制作人，该剧设定在不远的未来，是第一个发生在地球上的“异形故事”，风格可怕又令人兴奋。

　　《飞屋环游记》的番外篇剧集《小逗日》，主角是《飞屋环游记》中的狗狗，将于2021年秋天上线Disney+，而《赛车总动员》的番外篇剧集将于2022年首播。

《美女与野兽》

　　艾玛·斯通主演的“101忠狗”衍生真人电影《库伊拉》、汤姆·汉克斯主演的真人版《木偶奇遇记》、真人版《彼得·潘与温蒂》、艾米·亚当斯确认回归主演的《魔法奇缘2》、乌比·戈德堡确认回归主演的《修女也疯狂3》，以及亚当·山克曼执导的《女巫也疯狂2》，也均将在Disney+流媒首映。

　　《美女与野兽》前传剧集发布了logo，本剧正在运作中，卢克·伊万斯和乔什·盖德均回归出演。

　　《使女的故事》宣布续订第五季，将仍在Hulu上播出。


《海洋奇缘》


《疯狂动物城》


《蒂亚娜》


《大白》

《木偶奇遇记》


《彼得·潘与温蒂》


《女巫也疯狂2》





   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 皮克斯 Disney+ 美队 狮子王 音乐的魔法
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