来看看迪士尼动画部、迪士尼真人部和皮克斯，接下来的大计划。

时光网讯 今天迪士尼发了巨大招，新闻实在是太多了，我来汇总一下。





据外媒报道，迪士尼在近日线上举行的“投资者日”活动中，宣布了10部漫威新剧集、10部与卢卡斯影业合作的《星球大战》新剧集、15部迪士尼真人+动画+皮克斯剧集、以及15部迪士尼真人+动画+皮克斯电影新片，这些影视作品均将登陆Disney+。





迪士尼也宣布，截止12月2日，Disney+的订阅用户数已超过8600万，他们预计在2024年9月底，用户数达到2.3-2.6亿。这8600万用户中，大概30%（2400万）都是通过印度的Disney+ Hotstar（今年4月上线）订阅的。明年2月，Disney+将登陆新加坡，之后也会进军东欧、中国香港地区、日本、韩国等。





2024年，迪士尼打算向Disney+投资8-9百万美元，也计划在Disney+、Hulu和ESPN+这三家迪士尼旗下的平台上，全球总投资140-160亿美元。迪士尼还宣布，Disney+将于明年3月26日，会员价格从现有的6.99美元/月涨到7.99美元/月，如果包年的话，年费从69.99美元/年涨到79.99美元/年。







《巴斯光年》











《变红》















《寻龙传说》新剧照

























《美女与野兽》









《美女与野兽》前传剧集发布了logo，本剧正在运作中，卢克·伊万斯和乔什·盖德均回归出演。











《海洋奇缘》







《疯狂动物城》



《蒂亚娜》



《大白》



《木偶奇遇记》





《彼得·潘与温蒂》







《女巫也疯狂2》



















编辑：甄甏甏