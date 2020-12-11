《大雄的新恐龙》今日上映，总结了六大看点。

时光网讯 动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》于今日全国上映，正式和观众见面，该片此前进行全国千场点映，收获不俗口碑反响，位居一周内地购票评分榜第一。近年来哆啦A梦剧场版的连续上映让许多观众养成了年年在影院看哆啦A梦的习惯，此次哆啦A梦再度归来，陪伴大家度过一个有哆啦A梦的温暖冬日。六大看点为观众解析这场充满惊心动魄的白垩纪大冒险。







大雄发现恐龙蛋化石





看点一 合家欢观影

50周年纪念作品情怀满满





《哆啦A梦》系列是一直陪伴一代又一代观众成长的动画，《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是哆啦A梦连载50周年的纪念作品，对于该系列和长久以来喜爱他的粉丝都有重要意义。





哆啦A梦50年不变的陪伴，带着美好的童年回忆，继续守护着我们心底的童真，而它也在不断的“成长”，用更新颖的故事不断打开着众人的想象力，惊艳着更多的观众。哆啦A梦剧场版是覆盖大朋友、小朋友全年龄段的电影，大人能够从当中回味童年，孩子则在故事中收获成长，可谓是合家欢观影的首选。







大雄和哆啦A梦





看点二 致敬首部剧场版

惊心动魄的全新白垩纪大冒险





《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是第40部剧场版哆啦A梦，片名致敬1980年首部剧场版《哆啦A梦：大雄的恐龙》，内容则是全新的白垩纪冒险故事。本片讲述了大雄借助哆啦A梦的“时光包袱”成功孵化出两只长着翅膀的新恐龙，并和小伙伴们送它们回到恐龙时代的故事。





小伙伴们与凶猛的食肉恐龙、神秘人斗智斗勇，在恐龙灭绝来临之际与时间赛跑，拯救恐龙。这次惊心动魄的白垩纪大冒险，绝对不容错过！







大雄和小恐龙被食肉龙追逐





看点三

超可爱双生恐龙萌化人心





除了奇幻的冒险，影片中的双生恐龙小啾和小咪也是影片中受到观众关注与喜爱的存在，它们从恐龙蛋中破壳后因为超萌的叫声，被大雄命名为“小啾”和“小咪”，一粉一绿的颜色更为小恐龙增添了可爱，在成长中两只恐龙不同的个性逐渐显现，小咪更加活泼好动，小啾则更加敏感害羞，大雄在与它们的相处中建立了深厚的情谊。







大雄和小恐龙玩耍





看点四 遇见新大雄

记录少年成长





本次剧场版的一大亮点就是片中大雄的成长与蜕变，以往总是依赖哆啦A梦和神奇道具的大雄这次学会了依靠自己的能力去解决问题，更好的照顾双生恐龙。经过这次全新的冒险，大雄收获了成长，变成了更好的自己，变得更加独立、勇敢，而且在意识到自己的不足时，不气馁，努力变得更强。发生在大雄身上的巨大改变让观众对这部剧场版产生了浓烈的好奇，这场白垩纪的奇妙旅程，值得期待！







大雄护住恐龙小啾





看点五

豪华幕后阵容打造最强剧场版





今年《哆啦A梦》剧场版的阵容也非常强大，《哆啦A梦：大雄的金银岛》导演今井一晓与编剧川村元气再度联手；除了动画《哆啦A梦》御用声优班底水田山葵、大原惠美、嘉数由美、关智一、木村昴之外，还特别邀请备受中国影迷喜爱的演员木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音；





Mr.Children献唱影片主题曲《Birthday》，如此豪华阵容的50周年纪念之作，诚意满满，相信一定不会让观众失望。







大雄照顾小恐龙





看点六 陈美贞再献声

梦回童年





中文版的《哆啦A梦：大雄的新恐龙》则由担任哆啦A梦TV版配音二十余年的配音演员陈美贞惊喜献声，陈美贞在去年《哆啦A梦：大雄的月球探险记》中回归为哆啦A梦剧场版配音，收获好评满满，此次再度为观众还原童年最熟悉的哆啦A梦，令人满怀期待。





电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》正在热映中。该片由中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，上海电影（集团）公司上海电影译制厂译制。





哆啦A梦粉丝为哆啦A梦50周年应援





哆啦A梦观影场观众应援







小朋友看哆啦A梦

编辑：甄甏甏