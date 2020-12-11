韩国外交人员已向韩国媒体证实此事。











据消息来源称，导演金基德11月20日进入拉脱维亚，他在当地电影人士的帮助下住在拉脱维亚。最近因新冠肺炎感染而住院，他在住院两天后死亡。





韩国一位外交人士说告诉韩国媒体，拉脱维亚医院已告知韩国外交部门，有韩国公民金基德因新冠肺炎并发症去世，领事馆会联系韩国国内的金基德亲属来办理丧葬事宜。















金基德在俄罗斯很受欢迎，他去年曾担任莫斯科国际电影节评审团主席。据报道，金基德去拉脱维亚是办居留签证，想在当地买房，有长期居住的打算。