时光网讯
韩国媒体《朝鲜日报》网站报道，60岁电影导演金基德
因新冠感染并发症于11日（当地时间）在拉脱维亚去世。一位俄罗斯消息人士在电话中说：“有消息说金基德在拉脱维亚的一家医院死亡。”拉脱维亚政府也在掌握这方面的确切事实。
据消息来源称，导演金基德11月20日进入拉脱维亚，他在当地电影人士的帮助下住在拉脱维亚。最近因新冠肺炎感染而住院，他在住院两天后死亡。
韩国一位外交人士说告诉韩国媒体，拉脱维亚医院已告知韩国外交部门，有韩国公民金基德因新冠肺炎并发症去世，领事馆会联系韩国国内的金基德亲属来办理丧葬事宜。
《圣殇》
讲述了一段跌宕起伏的母子故事。一位从小缺少关爱的孤儿长大后成为一个替老板收缴高利贷的无情打手，一名受害者的母亲为了报仇，冒充打手失散多年的母亲，逐步骗取了他的感情和信任，两人最后相继以惨烈的方式结束了自己的生命。
金基德在俄罗斯很受欢迎，他去年曾担任莫斯科国际电影节评审团主席。据报道，金基德去拉脱维亚是办居留签证，想在当地买房，有长期居住的打算。
金基德1960年12月20日出生在一个不幸的家庭，最高学历是初中。虽然他毕业于农业大专，却因为学校为非正式学校，而未获得学历。他当过兵，曾靠出卖体力过活。30岁时，为了追寻自己的美术梦只身去法国学习，两年的欧州生活使他充实了许多。
回国后他利用闲暇创作剧本，没过多久他的剧本开始获奖，1996年写出了剧本《鳄鱼藏尸日记》
，有一个电影公司希望将其拍成电影。但此时金基德突然萌生了当导演的想法，在一番固执的坚持之后，对方居然答应了他。历时4个月的艰难拍摄，《鳄鱼藏尸日记》终于出炉。
“问题导演”是人们用于评价金基德的最恰当的修饰语。从主题到素材及表演，他的作品中无不显露出任何人无法模仿的独特感和大胆。
《雏妓》《坏男人》《漂流欲室》以妓女为题材，《漂流欲室》获第19届布鲁塞尔电影节大奖，《坏男人》获得了第16届福冈亚洲电影节大奖。2002年他拍摄的《海岸线》
获得了第38届卡罗维发利电影节大奖，2003年《春夏秋冬又一春》又获得了第24届韩国青龙电影节最佳影片奖。
《撒玛利亚女孩》以少女援助交际为题材，似乎都在揭开社会血淋淋的伤疤，揭示人的本性，因此他的电影就象一颗炸弹，随时给人带来冲击。《撒玛利亚女孩》获得第54届柏林电影节最佳导演奖银熊奖。
2004年的《空房间》获得了第61届威尼斯电影节最佳导演奖银狮奖。2006年的作品是涉及到“整容”这个敏感话题的《时间》
。紧接着又在2007年推出了张震主演的《呼吸》
。他的新作是2008年的《悲梦》
，本片延续了他一贯的风格，由日本男星小田切让和韩国女星李娜英联袂演出。
金基德导演职业生涯晚期遇到较大的非议，2017年有三位女演员通过韩国电视台MBC节目控诉金基德在片场暴力和行骚扰。后法院仅判定金基德扇女演员耳光，罚款人民币3万。
第二年，金基德导演对媒体表示：“我的生活不是那样的，电视上说的那些行为我从没做过。”全盘否认此前针对他个人的性暴行指控。
据韩联社当时的报道，金基德导演表示：“我认为我做电影的时候，是以人格尊重为前提对待演员和工作人员的，虽然不清楚什么地方让人失望了，但这样恩将仇报（이렇게 은혜를 아프게 돌려주는 것이）实在是太令人遗憾。”
金基德最后一部上映的电影是《人间，空间，时间和人》
，而中国公司投资的武侠电影《无神》
原定2016年开机。据韩国媒体报道，疑因"限韩令“影响，金基德迟迟拿不到工作签证，影片最后也没拍成。