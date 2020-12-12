“德普是差劲公关的经典案例，他这不是搬起石头砸自己的脚，他是在用石头砸脸。”















《神奇动物2》的格林德沃特辑 短短4年间，德普从作品累积票房超过百亿美元（北美）的一线明星，沦落为了好莱坞的落水狗。自2016年，德普和艾梅柏的离婚事件开始，由于不断在打官司，关于他的私密短信、邮件、嗑药、暴力等等状况，就都开始在公众面前铺开。















《谎言之城》









“我对于（艾梅柏）这个拜金、low b、黏糊糊、用多了的鱼摊，心中一丝一毫慈悲、恐惧、感情、爱都没有……我特别高兴她想要打官司，她会狠狠撞墙的！等不及把这个畅饮jingye的人赶出我的生活了……我戴着手套都不会碰她的。”

















德普的粉丝基数够大，也许会继续维护偶像，不太考虑原则问题，而主要关注他所饰演的角色。而好莱坞的决策者面对德普的毒品问题，可能没那么容易原谅他了——可卡因、酒精、阿普唑仑（抗焦虑药物）、聪明药、奥施康定、迷幻蘑菇和摇头丸等等，他什么都磕。











《加勒比海盗5》





本次《太阳报》案件带来的最严重打击，是法官表示他相信艾梅柏提出的虐待指控，“我也相信希尔德女士提出的，这件事情对于她身为演员的职业生涯产生了负面影响”，并且拒绝德普上诉。但12月9日，德普直接向英国上诉法院提出了进一步申请，想要推翻这一次的庭审结果。在好莱坞当下的#MeToo时代，德普变成了公关人员的噩梦，没有片方敢冒天下之大不韪再邀请他了。