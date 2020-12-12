时光网讯
《好莱坞报道者》近日对深陷丑闻泥淖的约翰尼·德普
，进行了长篇报道与分析，其中部分内容摘选编译如下。
2018年，英国《太阳报》称德普是“打老婆的人”（wife-beater），德普以“诽谤罪”起诉了这家报纸。今年11月2日，英国法庭认定德普败诉，法官表示他相信德普多次袭击了前妻艾梅柏·希尔德
，她经常需要为自己的生命安全担忧。德普随后因此被华纳从《神奇动物3》
的剧组开除，他也不会再参与杰瑞·布鲁克海默
制片的新剧《哈里·胡迪尼》（著名魔术幻术大师）。
短短4年间，德普从作品累积票房超过百亿美元（北美）的一线明星，沦落为了好莱坞的落水狗。自2016年，德普和艾梅柏的离婚事件开始，由于不断在打官司，关于他的私密短信、邮件、嗑药、暴力等等状况，就都开始在公众面前铺开。
很少有像德普这个级别的明星，能糊得这么快，他的巅峰时期从2003年的《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》
，一直持续到2016年离婚之时，这13年他一共赚了6.5亿美元。而今年2月21日公映的德普新片《水俣病》
，他片酬仅仅3百万美元，与他在《加勒比海盗》系列中，平均每部4千万美元的片酬+分红相比，不可同日而语。
就连这个3百万美元的数字，《水俣病》的投资人都给得很勉强。因为此前德普在拍摄2018年《谎言之城》
时，有剧组工作人员起诉德普，称醉酒/醉毒的德普打了他两次，投资人因此把德普《水俣病》的片酬从6百万砍到了3百万。
《谎言之城》
在德普vs《太阳报》案的132页判决书中，随便翻一翻就会看到很多令人尴尬的细节，包括德普给艾梅柏的前经纪人发的短信，“希尔德是在世界范围内自取其辱，她会罪有应得的，我需要你关于旧金山的短信……她吸了（埃隆·马斯克
的）弯曲jj，他给了她一堆差劲的律师……”
“我对于（艾梅柏）这个拜金、low b、黏糊糊、用多了的鱼摊，心中一丝一毫慈悲、恐惧、感情、爱都没有……我特别高兴她想要打官司，她会狠狠撞墙的！等不及把这个畅饮jingye的人赶出我的生活了……我戴着手套都不会碰她的。”
在给保罗·贝坦尼
的短信中，德普写到，“咱们把艾梅柏烧了吧！”保罗开玩笑回复说，“我想了想，我们不应该烧掉艾梅柏……有她陪着还挺有意思的，她长得还很好看，而且我也不确定她是不是女巫（指的是中世纪女巫会被烧掉）。我们可以采用英式方法，淹死她。”德普补充说，“那先淹死她，再烧了她，我可以烧完之后艹她烧过的尸体，确保她已经死了。”
德普也想干涉艾梅柏的职业生涯，两人相识于2011年《朗姆酒日记》
的片场，2015年结婚。德普给自己姐姐写到，“我想要把她从那部华纳电影中换下来”，德普的姐姐是制片人，此前和华纳有过合作。在本次英国庭审中，德普承认这部“华纳电影”指的就是艾梅柏主演的《海王》
。
德普的粉丝基数够大，也许会继续维护偶像，不太考虑原则问题，而主要关注他所饰演的角色。而好莱坞的决策者面对德普的毒品问题，可能没那么容易原谅他了——可卡因、酒精、阿普唑仑（抗焦虑药物）、聪明药、奥施康定、迷幻蘑菇和摇头丸等等，他什么都磕。
有证人表示，在澳大利亚拍摄《加勒比海盗5：死无对证》
期间，德普一次性就会吞下8片摇头丸，并针对艾梅柏展开了恐怖活动，最终德普的手指尖被削掉，他得飞回洛杉矶做手术。《加勒比海盗5》被迫停工2周，每天要花掉迪士尼35万美元。德普称他受伤是因为艾梅柏冲他扔了一瓶酒，伤到了手指头。
《加勒比海盗5》
本次《太阳报》案件带来的最严重打击，是法官表示他相信艾梅柏提出的虐待指控，“我也相信希尔德女士提出的，这件事情对于她身为演员的职业生涯产生了负面影响”，并且拒绝德普上诉。但12月9日，德普直接向英国上诉法院提出了进一步申请，想要推翻这一次的庭审结果。在好莱坞当下的#MeToo时代，德普变成了公关人员的噩梦，没有片方敢冒天下之大不韪再邀请他了。