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专访"少女佳禾"邓恩熙:拍摄时仅12岁

抓住复仇少女"狠"劲:先让自己沉下来

2020-12-16 00:54:47 来源：Mtime时光网

继《风平浪静》《嫌疑人X的献身》与《无名之辈》之后，年仅15岁的邓恩熙，又主演了新作《少女佳禾》。
　　时光网讯　上周五，一部以“少女”为主人公的国产新片《少女佳禾》公映了。这部由邓恩熙主演的新片，主要讲述的是一个性格倔强的少女，在家庭与社会困境间周旋成长的故事。影片中除了展现少女复仇的主要矛盾之外，也涉及到诸如未成年犯罪、原生家庭、校园霸凌的现实问题。

　　此前，电影《少女佳禾》在第33届中国电影金鸡奖中，提名了“最佳导演处女作奖”与“最佳中小成本故事片奖”的双项提名。同时，导演周笋也凭借《少女佳禾》，一举斩获韩国首尔国际女性电影节“最佳导演奖”。


《少女佳禾》

　　女主角邓恩熙在拍摄本片时年仅12岁，她凭借成熟而具有分寸的表演，饱满诠释了影片中这个被种种症结笼罩、独立而刚强的少女李佳禾。同时，她也凭借这个角色获得上海国际电影节电影频道传媒大奖“最受传媒关注新人女演员”。

　　2005年出生于重庆的邓恩熙，虽然年纪轻轻，已经出演过多部观众们熟悉的影视作品了。2016年，由苏有朋执导的悬疑电影《嫌疑人X的献身》，根据东野圭吾同名小说改编，举行了演员海选活动，几乎没有表演经验的邓恩熙抱着试一试的念头去参加了试镜，最后被选中，在片中饰演林心如角色的女儿，并凭借这一角色，正式进入演艺圈。


《嫌疑人X的献身》

　　2018年11月9日，由陈可辛监制、岩井俊二编剧和周迅主演的情感片《你好，之华》在全国上映，在片中邓恩熙饰演少年之南  。11月16日，由饶晓志执导、陈建斌主演的荒诞喜剧《无名之辈》（原名《慌枪走板》）在全国上映，在片中邓恩熙所饰演的马依依是一个叛逆的女孩，这两部电影让邓恩熙得到了更多表演机会。

　　后来她参演了剧集版《唐人街探案》，在入围本届上海电影节金爵奖的《风平浪静》中扮演了万小宁，在今年夏天刚刚杀青的《快把我2哥带走》中饰演妹妹杨听雨；担当女主角的电视剧《我和我的时光少年》也已开机。


《你好，之华》

　　在新作《少女佳禾》中，邓恩熙以成熟的演技诠释了游走于家庭与社会间、想要复仇的“牛劲少女”李佳禾一角，引领观众踏入了一场濒临犯罪的危机体验。影片上映前，时光网采访到了这位年轻的妹妹，她与记者分享了对于未来的职业规划、拍片过程中的一些体验，以及接下来还想要尝试什么样的角色。

　　Mtime：出演这么一个青少年暴力犯罪的影片，也是个相对硬核一点的主题，虽然是用很温柔的方式表达来出演，这对你以后有什么样的影响吗？

　　邓恩熙：这部影片是三年前拍摄的，那会儿我12岁。对于12岁的我来说，能有这样的一次机会，其实我是还挺有压力的。但是我又很开心能够参与这样一个作品，因为我本身还是比较喜欢犯罪题材电影的。然后我觉得佳禾是一个很有力量的女孩，她也很多眼神啊、内敛的一些，要通过内心眼神传达给大家的东西。对于当时的我来说，比较有挑战也挺困难的。


《无名之辈》

　　Mtime：你现在看你三年前的表演，是否有哪些不满意，或者需要改进的地方？

　　邓恩熙：其实我觉得每一个阶段的戏好像，都或多或少会有一点点遗憾吧，可能现在再回看，会觉得有一点不太好的地方。但是我觉得，我每个阶段都会去尝试接受，因为我觉得那也是一个成长了，每个年龄段能够有代表自己当时年龄段的一些东西

　　Mtime：随着成长，拍的片子也会有很多的进步吗？

　　邓恩熙：就可能自己每部电影对角色的理解也会不一样。


《少女佳禾》的水中戏份

　　Mtime：片中有在水中拍摄的戏份，包括在游泳池里、湖里。游泳池也是在台州吗？水下的戏怎么拍？

　　答：其实水下的戏份是已经在拍摄后期了，对我来说还是比较困难的。首先我是不怕水的，我也会游泳了，这个困难的点在于，那会儿台州的天气已经非常冷了，拍在山上水下的那一场戏时，因为尝试了好几次，没有办法沉下去。

　　但我又需要在水下跟于镭（李感饰）去做一些打斗动作，那可能就需要在身上绑铁块，然后让自己沉下去。游泳池那场戏呢，比较困难的就是我要睁开眼睛，然后自己呆在水里面的时间比较长，呼吸要憋住就比较难。


邓恩熙与李感在《少女佳禾》中饰演男女主角

　　Mtime：刚才提到大概拍了一个月的时间，你觉得这个是最难的戏份吗？还是说有别的更难、更有挑战性的地方？

　　邓恩熙：对当时的我来说，佳禾跟爸爸那场戏，就是摔书包那场，特别困难。因为那会自己的表演经历比较少，那也是拍摄前期，我当时没有那么能够理解那场戏，然后那是佳禾整部电影里面台词最多的一场戏了。我就记得当时整个拍摄现场的氛围都特别压抑，没有一个人说话，导演也不会过来跟你说，你这会儿需要的情绪。

　　因为他其实不说话，会更让我在那个情绪，就是暴风雨前的宁静，那场戏对佳禾来说也是的。然后我就记得我拍第一条的时候，自然而然的那个情绪，反而会出来的更多，其实后面还有再尝试几条，可能情绪会稍微落下去一点。


佳禾与爸爸（吴国华饰）

　　Mtime：为了抓住佳禾眼睛里、身体上那股狠劲儿，你觉得你需要做什么准备吗？或者说你是怎么做到的？

　　邓恩熙：嗯，我觉得比较重要的一点是，首先要让自己沉下来，比如我在现场。可能前一秒还在跟其他人嘻嘻哈哈，后一秒就要回到那种狠劲儿，对于拍照来说，这个是能做到的。但是我觉得这样演戏是不太可行的，我不知道别人，但是我自己本身是没有办法做到，就是前一秒那么开心，下一秒就特别难过，突然的切换会让我自己都有一种很跳戏的感觉。

　　Mtime：这是你拍的第三部戏，前两部是配角，这一部作为女主角，会觉得最大的不一样，或者说最大的心得是什么？

　　邓恩熙：其实挺有压力的，因为可能最大的不一样是。以前的剧本围读都是我听别的老师在说，这一次突然需要你自己去说对这个人物的感觉，和你需要提出的问题，就是可能自己对这个角色的思考会需要更多


《风平浪静》

　　Mtime：你这么年轻就已经和这么多优秀的影人合作过，参与这么优秀的作品，会让你觉得自己的起点很高，也会有相应的压力吗？

　　邓恩熙：我希望可以给大家呈现比较好的角色，让大家比较能记得住的角色，其实也会有一点压力吧。就是害怕，可能接下来的角色大家会不会觉得没有特别好，但是我接的每一个角色，都是特别用心在演的。

　　Mtime：那接下来有想演一些什么没演过的角色吗？

　　答：其实比较腹黑的那种类型我还没有尝试过，我也特别喜欢那种类型的，就觉得很酷，不知道有没有机会尝试。


剧版《唐人街探案》

　　Mtime：你觉得你将来打算成为一个什么样的女演员？

　　邓恩熙：这个目前还没有特别想过，我就觉得现在是慢慢地比较明确，我自己真的很热爱做演员这件事。我觉得首先要先坚持自己热爱的事情，然后今天那个还听到一句话：谦虚，谨慎，戒骄戒躁，是听谢芳老师说的一句话，印象特别深。

　　Mtime：这些年你接触过的无论是导演还是演员，有没有你很想再次合作的呢？

　　邓恩熙：上一部《风平浪静》是黄渤老师监制的，但比较遗憾的是，《风平浪静》拍摄的过程当中，每次黄渤老师一来我都不在。跟黄渤老师见面，其实也是在K《风平浪静》上映之后的一些首映啊发布会啊之类的，所以希望未来也不知道有没有机会，可以跟黄渤老师再合作。


《快把我2哥带走》开机工作照

　　Mtime：那你有没有想过，假如此时此刻你不是演员的话，你现在会在做什么呢？或者说假如你没有做职业女演员，你想成为什么职业呢？

　　邓恩熙：我如果现在不演戏，肯定是在上学。然后因为我从小的一个梦想是要成为一名服装设计师，虽然这个梦想现在好像不太可能实现了，但我觉得也是一个很美好的愿望，我从小就特别喜欢画画。

　　Mtime：疫情期间你的工作有没有受到很大的影响？

　　邓恩熙：其实是有影响的，因为在疫情之前，我在拍摄那个《快把我二哥带走》，疫情一来了我们就停工了，在剧组可能呆了半月，跟我说可以先回家。然后在家里面呆了三个月，那三个月期间就在补课。


最后放一张妹妹的自拍

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 少女佳禾 邓恩熙
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