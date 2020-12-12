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乔杉哈尔滨路演被封"沐浴之王本王"

东北沐浴代言人回主场 "澡堂兄弟"温暖彼此

2020-12-12 16:39:43 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》导演易小星携主演乔杉来到“沐浴大省”哈尔滨开启全国映后路演，“沐浴之王本王”乔杉喜获洗浴中心老板送上的VIP金卡。

　　时光网讯　喜剧电影《沐浴之王》目前正在全国火热上映，叫好叫座，首日票房突破5000万，排片、票房及观影人次均位列同档期第一，成为强势领跑贺岁档的口碑之选。

乔杉发言

　　日前，导演易小星携领衔主演乔杉来到“沐浴大省”哈尔滨开启全国映后路演，熟悉温暖的“沐浴”题材让哈尔滨观众倍感亲切，现场欢声笑语气氛热烈！本片由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今苇青主演，金世佳友情出演，正在全国欢笑热映中。

叫兽易小星

“澡”圈乔杉回到东北“主场”  
精彩演绎澡堂老板守护沐浴文化

　　素有“东北洗浴文化代言人”之称的乔杉回到东北“主场”，瞬间引爆现场气氛，更有洗浴中心老板惊喜送上VIP金卡。

乔杉互动

　　对于外界眼中一直坚守在“澡”圈的印象，乔杉表示并不介意，并在现场和哈尔滨的观众们聊起了自己对“沐浴”的理解：“以前觉得沐浴搓澡就像吃饭喝水，是日常生活的一部分，没想到拍戏过程发现，它有几千年历史的传承，希望本片能让更多人了解咱们中国的沐浴文化。”

观众互动

“澡堂兄弟”温暖彼此亦温暖你我  
年末暖心解压引好评不断

　　导演易小星认为“沐浴是一件很有人情味的事情，能给人欢乐和温暖”，而电影也传递出了同样的欢乐与温暖。影片以“沐浴”为名，但内核却是浓浓的情感。现场有观众提问，如何理解“澡堂兄弟”周东海与肖翔的情感，乔杉表示：“周东海没钱，却有奶奶和妹妹一家人其乐融融，而肖翔有钱，但内心还是个孩子，需要家庭的温暖。两人温暖了彼此，也温暖了你我。”


乔杉

　　有观众好奇，身为南方人的导演易小星有怎样的搓澡经历。易小星透露，在北方朋友的安利下走进澡堂，搓澡师傅的手刚触碰的自己时，心里又期待又害怕，“怕他太使劲又怕他不使劲，最后看着地上搓下来的灰，感觉自己从男孩变成了男人。”导演幽默的回答把电影里的欢乐延续到了电影外。


观众合影

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 乔杉 彭昱畅 易小星 路演
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