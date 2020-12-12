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首曝剧照！段奕宏情陷宋茜&齐溪

《一意孤行》海南岛电影节首映

2020-12-12 19:34:30 来源：Mtime时光网

男主角夏明俊与妻子林墨的婚姻走到第七年，曾经的浪漫、激情日益消磨。终于，夏明俊选择不辞而别，在一个全新的地方重新开始，而一个叫作白洁的女人的出现，却彻底改变了他的生活。
      时光网讯 12月12日，由郭俊立执导，段奕宏万茜齐溪主演的爱情悬疑电影《一意孤行》在第三届海南岛国际电影节“万象中国单元”进行首映。导演郭俊立携男主角段奕宏共同出席映后见面会，与观众分享影片台前幕后的故事。导演谢飞、曹保平，剧史航等业界大咖也到场助阵。同时，影片曝光首批剧照，段奕宏、万茜、齐溪错综复杂的情感纠葛呼之欲出。

      当婚姻遭遇七年之痒，曾经炙热的情感被日复一日枯燥乏味的生活吞没，人们会作何选择？是选择逃避，还是勇敢直面？电影《一意孤行》中，男主角夏明俊就面临这样的抉择。他与妻子林墨的婚姻走到第七年，曾经的浪漫、激情日益消磨。终于，夏明俊选择不辞而别，在一个全新的地方重新开始，而一个叫作白洁的女人的出现，却彻底改变了他的生活。

      为在形象上更好地贴近人物，段奕宏在拍摄前期疯狂减重，最瘦时只有62公斤，最终呈现出夏明俊瘦削健美的体态。而在拍摄后期，他又在短期内为角色增重20斤。

      据悉，电影《一意孤行》是郭俊立的导演处女作。此前，他曾以编剧的身份参与《投名状》《十月围城》《让子弹飞》《建党伟业》和《一步之遥》等作品，并多次入围香港电影金像奖最佳编剧、金马奖最佳编剧等提名

      谈及影片的创作初衷，郭俊立在首映现场表示，从编剧到导演的首次身份转变，他想表达一直以来的人生困惑，这部电影包裹着对爱情与婚姻的探讨，但实际上讲述的是一个普通人的挣扎。

      首映活动现场，《一意孤行》发行人张大彤表示，“郭俊立导演借一个现实故事的壳，讲述了一则寓言。他将自己的表达，埋在影片里成一个个伏笔供观众一同探讨。”编剧史航表示赞同，评价影片“举手投足，皆为文章，有很多玄妙的东西值得琢磨”。而曹保平导演则认为《一意孤行》拥有导演强烈的个人表达，是一部很有野心的电影作品。

   编辑：羊羊

关键词： 一意孤行
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