过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 表演艺术家黄宗英去世











据《文汇报》消息，12月14日，著名表演艺术家、作家黄宗英于今日凌晨3:28逝世，享年95岁。黄宗英曾出演过《乌鸦与麻雀》《聂耳》《家》《一盘没有下完的棋》等经典电影，并与另一位表演艺术家赵丹有过婚姻，其兄黄宗江、其弟黄宗洛也都从事过表演工作。 ​​​​此外，她还创作电影剧本《平凡的事业》等，曾任中国电影家协会理事，中国作家协会理事。





01. 《夜班经理》原著作者约翰·勒·卡雷去世









英国时间12月12日晚间，《夜班经理》《锅匠，裁缝，士兵，间谍》等影视剧原著作者约翰·勒·卡雷去世，死因是普通肺炎，享年89岁。约翰·勒·卡雷，原名大卫·康威尔（David Cornwell），1931年生于英国。18岁便被英国军方情报单位招募，担任对东柏林的间谍工作；退役后在牛津大学攻读现代语言，之后于伊顿公学教授法文与德文。

02. 《孤儿怨》前传拍摄完成













恐怖片《孤儿怨》的前传电影《孤儿怨：首杀》拍摄基本完成，回归主演的伊莎贝拉·弗尔曼分享了两张幕后照！距离前作上映已有11年，当年的萝莉也成长了不少。前传电影故事讲述主角Leena Klammer逃离了爱沙尼亚的精神病院，并假扮成一个富裕家庭失踪的女儿前往美国，化身为“伊斯特”过上新生活的同时，也与一位不惜一切代价要保护家人的母亲发生了对抗。

03. 亨利·卡维尔《猎魔人》片场受伤











根据多家外媒报道，“大超”亨利·卡维尔在拍摄Netflix美剧《猎魔人》第二季时，在片场腿部肌肉受伤，本剧的拍摄工作依然在伦敦西部继续。受伤时，亨利正被吊在6米高的树上，他看起来明显非常痛苦，目前不清楚是有东西砸中了他的腿，还是突然腿部肌肉拉伤。《太阳报》表示，“没有严重到需要救护车的程度，但他没法正常走路，也因此没法穿盔甲了。”

04. 小李子、大表姐主演《不要抬头》发片场照

























《大空头》导演导演亚当·麦凯自编自导的新片《不要抬头》，阵容豪华到吓人：詹妮弗·劳伦斯，莱昂纳多·迪卡普里奥、凯特·布兰切特、乔纳·希尔、提莫西·查拉梅、梅丽尔·斯特里普、马修·派瑞、克里斯·埃文斯……影片近日曝光了几张片场照，故事是黑色讽刺喜剧，两位水平不高的天文学家发现即将有颗陨石毁灭地球，他们必须警告不相信这一情况的普罗大众，明年上线Netflix。