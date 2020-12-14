吴镇宇饰演的男主角，在父亲去世后回家乡，偶遇了任素汐饰演的昔日恋人。在感情的纠葛中，一场阴谋悄然来袭。





时光网讯 由青年导演左志国自编自导，吴镇宇、任素汐领衔主演，李康生主演的电影《繁华将至》，眼下正在大理拍摄中。





这是一部充满温情的悬疑类型片，吴镇宇在片中饰演一位在外漂泊多年的男子，在父亲去世后他回到家乡，偶遇了任素汐饰演的昔日恋人。在感情的纠葛中，一场阴谋悄然来袭。









吴镇宇和任素汐是首次大银幕合作，两人为饰演情侣也培养了良好默契。作为专业度极高的演员，两人会在开拍前沟通表演方式，常常就在片场碰撞出意想不到的效果。有一场对手戏里，他们在情节的框架之下，上演了一次高能的即兴发挥，让在场工作人员无不叹服，导演也非常认可他们的临场表现。





吴镇宇和李康生也有大量的对手戏，第一次见面历史性的握手，实现了两大影帝的聚首。不过这一次李康生饰演一位暴力男，跟任素汐饰演的角色会有一些剧烈的肢体冲突。虽然为了表演效果，任素汐表示“尽管真打”，但那场冲突戏拍摄完成后，李康生还是对任素汐连连道歉。









尽管已经进入12月份，但是云南大理依旧阳光明媚，温暖如春，这也为拍摄提供了非常便利的条件。目前拍摄进程十分顺利。





据悉，《繁华将至》由左志国编剧导演，吴镇宇、任素汐领衔主演，李康生、乌兰托雅·朵、董博、蓝曼予、丁建钧、周展翅、索笑坤、钱可欣等主演,有望2021年上映。