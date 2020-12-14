《沐浴之王》被指侵权，沐浴之神？还是沐浴之王？









12月11日上午，本片被曝涉嫌侵权韩国人气漫画《沐浴之神》，韩国望月人公司向导演易小星及《沐浴之王》制作发行方提出交涉，并保留进行法律侵权诉讼的权利。当日下午，易小星通过微博坚决否认抄袭，称“欢迎拉片对比”、“原创作品，谢绝碰瓷捣乱”、“奉陪任何法律上的行动”。





易小星表示，所谓抄袭，只不过是指《沐浴之王》和《沐浴之神》片名的一字之差，且两片都是搓澡题材。除此之外，两部作品在内容桥段、故事情节和人物设置上没有任何的相同。“澡堂”文化也绝非韩国所独有，中国完全有理由去拍。











《沐浴之神》是韩国漫画家河一权的作品，讲述的是一个26岁大学毕业生被高利贷债主追得走投无路时，偶然藏身于大众浴池“金子汤”，并阴差阳错开始了搓澡的工作，为了成为最高沐浴管理师而努力奋斗的故事。





韩网人气漫画《沐浴之神 》





2018年，望月人公司表示该项目原本和万达影视共同开发制作，易小星被选为该项目导演，但在2019年10月，万达方面表示由于公司内部原因无法继续进行最终投资制作合约的签署。









之后，易小星将其改编的本土化剧本，作为本人创作物进行了单方面著作权登记，并打算亲自摄制。其理由是，改编剧本将片名《沐浴之神》改为《沐浴之王》，故事内容也进行了相当多部分的修改，所以可以看作是一部不同的电影。





此后，望月人公司和原作漫画公司的律师多次试图与易小星方面沟通无果，《沐浴之王》也强行于12月11日在中国上映。





对于这一纷争，韩国望月人公司CEO尹昌业近日表示，如果易小星对待原作立场依旧不变，他势必会向其提起诉讼，即便知道这场诉讼会很艰难。



