今年是哆啦A梦系列连载50周年，喜爱哆啦A梦的大朋友和小朋友们也纷纷用自己的方式为哆啦A梦应援，不仅带周边组织观影场，还在线下举办亲子活动，为共同的好朋友哆啦A梦送上50周年纪念的特别祝福。



大雄和哆啦A梦





高评分口碑爆表

哆啦A梦戳心剧情引热议





哆啦A梦再回归魅力不减！最新剧场版电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》上映首周末票房超xxxx万，获得xx分高评分，成为上周末最吸睛的动画电影。





影片中大雄的成长和他和小恐龙之间的守望相助更是感动了无数观众，在网上引起热议，观众纷纷评价：“大雄和小啾为了彼此努力的样子，太让人感动了！”、“看到泪目了，催泪，友情神片”还有观众称：“今年剧场版《哆啦A梦》好棒！真是太温柔了，看得我老泪纵横，哆啦A梦就是一部写给平凡人的美好童话。”







大雄和恐龙小啾





《哆啦A梦》系列一直陪伴着一代又一代的观众成长，此次归来带着美好的童年记忆，继续守护着观众心底的童真，是覆盖大朋友、小朋友全年龄段的电影，大人能够从当中回味童年，孩子则在故事中收获成长，可谓是合家欢观影的首选。





连载50周年纪念

众粉丝集结齐应援





《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是哆啦A梦连载50周年的纪念作品，也是第40部剧场版哆啦A梦，对该系列和长久以来喜爱他的粉丝都有着重要意义，今年不仅有粉丝观众携带哆啦A梦周边玩偶、身穿应援服包场观影，网络短视频平台“哆啦A梦50周年应援”的话题更是播放量破亿，全国各地的粉丝都在以唱主题曲、发送祝福短视频、拍摄小视频等自己的方式为一直陪伴我们50周年的伙伴哆啦A梦应援。







哆啦A梦和伙伴们乘坐时光机





值得一提的是，还有一些幼儿园举办线下亲子活动，让小朋友和家长都参与到为哆啦A梦的应援中来，小朋友们在哆啦A梦的陪伴下与家长一起参与活动，共度亲子美好时光，作为年龄最小的一批粉丝，这种特殊的亲子应援方式暖心十足。





更有家长表示：“哆啦A梦不仅仅是陪伴着大雄成长，也陪伴我走过整个童年，现在带孩子为哆啦A梦应援，每一年也会带他去看哆啦A梦的电影，也想让他在哆啦A梦的陪伴下快乐成长。”