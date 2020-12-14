





胡夏 电影沐浴之王寒冬告别曲





“澡堂兄弟”彭昱畅乔杉告别难舍难分

假血缘真情感探讨何为家人





电影《沐浴之王》聚焦中国传统沐浴文化，讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。“澡堂兄弟”默契十足却又极具反差萌，奇妙的化学反应让影片喜感十足，却又不失温情与感动。





此次曝光的歌曲MV中，面对谎言和欺骗被拆穿，“澡堂兄弟”彭昱畅乔杉迎来离别时刻，兄弟俩人神色怅然若失，思绪难舍难分，当往昔彼此温暖欢乐的相处时光再次浮现在眼前，假血缘真情感的“澡堂兄弟”俩人将做出的选择，让人不禁思考家人和亲情定义。







彭昱畅





胡夏动情开唱传递冬日温暖

有笑有泪有感动口碑持续升温





此次发布的寒冬告别曲《说再见吧》由导演易小星作词，著名歌手胡夏演唱，导演走心的歌词与胡夏温暖的声线相得益彰。歌曲旋律温柔动情，“说再见吧，说再见吧”副歌歌词反复地诉说，将分别时的万千思绪渲染到极致，“沉默是在心底无声的牵挂，最后的挣扎，是一句谎话”，最后的歌词更是直戳人心，让人余味留长，在这个冬天与影片中的人物一起欢笑和感动。







彭昱畅乔杉兄弟俩





歌曲主题“说再见吧”，同时也呼应了电影“洗掉烦恼，挥别一年不开心”的创作初衷和美好祝愿，年末和过去一年的不开心挥别，洗掉烦恼，以更加舒爽轻快的姿态迎接新年到来。电影自上映以来，口碑持续升温，笑中带泪的故事、真挚动人的情感，让影片成为今年贺岁档黑马影片，更被称为年末洗掉烦恼必看影片！