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胡夏献唱"沐浴之王"MV"说再见吧"

动情献声温暖岁末 彭昱畅乔杉告别难舍难分

2020-12-14 12:31:12 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》今日发布了胡夏演唱的《说再见吧》歌曲及MV。
　　时光网讯　贺岁档黑马喜剧电影《沐浴之王》正全国热映中，电影上映首周末蝉联单日票房、排片冠军，总票房超1.8亿，“沐浴之王”、“沐浴之王票房破亿”等话题更频繁登上热搜。今日电影发布了由歌手胡夏演唱，导演易小星作词的寒冬告别曲《说再见吧》歌曲及MV。

　　歌曲旋律暖心抒情，配合MV中真假“澡堂兄弟”的分别情景，将彼此难以割舍的深厚情感尽显无疑。歌曲主题“说再见吧”同时也暗含了电影“洗掉烦恼，挥别一年不开心”的美好祝愿。电影《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演。影片正全国欢笑热映中，洗掉烦恼，温暖舒爽迎新年。


胡夏 电影沐浴之王寒冬告别曲

“澡堂兄弟”彭昱畅乔杉告别难舍难分 
假血缘真情感探讨何为家人

　　电影《沐浴之王》聚焦中国传统沐浴文化，讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。“澡堂兄弟”默契十足却又极具反差萌，奇妙的化学反应让影片喜感十足，却又不失温情与感动。

　　此次曝光的歌曲MV中，面对谎言和欺骗被拆穿，“澡堂兄弟”彭昱畅乔杉迎来离别时刻，兄弟俩人神色怅然若失，思绪难舍难分，当往昔彼此温暖欢乐的相处时光再次浮现在眼前，假血缘真情感的“澡堂兄弟”俩人将做出的选择，让人不禁思考家人和亲情定义。


彭昱畅

胡夏动情开唱传递冬日温暖 
有笑有泪有感动口碑持续升温

　　此次发布的寒冬告别曲《说再见吧》由导演易小星作词，著名歌手胡夏演唱，导演走心的歌词与胡夏温暖的声线相得益彰。歌曲旋律温柔动情，“说再见吧，说再见吧”副歌歌词反复地诉说，将分别时的万千思绪渲染到极致，“沉默是在心底无声的牵挂，最后的挣扎，是一句谎话”，最后的歌词更是直戳人心，让人余味留长，在这个冬天与影片中的人物一起欢笑和感动。


彭昱畅乔杉兄弟俩

　　歌曲主题“说再见吧”，同时也呼应了电影“洗掉烦恼，挥别一年不开心”的创作初衷和美好祝愿，年末和过去一年的不开心挥别，洗掉烦恼，以更加舒爽轻快的姿态迎接新年到来。电影自上映以来，口碑持续升温，笑中带泪的故事、真挚动人的情感，让影片成为今年贺岁档黑马影片，更被称为年末洗掉烦恼必看影片！


乔杉

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 胡夏
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