彭于晏主演的《紧急救援》，今日发布了由古巨基填词演唱的片尾曲《有一种爱》MV。

时光网讯 “没有我的日子，请你想起，无论身在何地，我也会给你勇气。”今日电影《紧急救援》正式发布由古巨基填词演唱的片尾曲《有一种爱》MV。随着旋律温柔流淌，高谦（彭于晏 饰）父子二人的有爱点滴首次曝光。与影片此前所释出的热血大片风格的物料不同，片尾曲MV展现的是超级英雄的真实生活。他们是挺身而出的海上守护神，但他们身后是时刻担忧着他们安危的家人。







彭于晏带儿子骑摩托车兜风





歌曲风格温柔婉转，以父爱之名，传递面对困难的信念和勇气。与片尾曲MV一起曝光的更有6张全新父子剧照，彭于晏首次带娃奶爸技能点满，父子有爱互动温柔可爱令人暖心。《紧急救援》取材自真实救援事件，展现了勇敢无畏的救捞人形象和真实热血的海上救援故事，将于12月18日正式上映。目前预售已全面开启，敬请期待。







彭于晏带娃温柔有爱





古巨基倾情献唱《紧急救援》

超级英雄心怀无声父爱





“你是我一辈子，最牵挂的心，有一种爱永远无法停息。”今日发布的《有一种爱》MV中，首次曝光了海上应急反应特勤队的队长高谦（彭于晏 饰）与儿子聪聪在生活中的有爱互动。





海上救捞工作常常让高谦无暇顾及到儿子聪聪的方方面面，对儿子聪聪来说爸爸不是自己一个人的爸爸，每当有危险来临之时他必须去保护别人。但有一种爱是无法用语言告诉对方，无论距离多远都始终牵挂着对方。片尾曲《有一种爱》将父子情谊完美融入，那些深藏于心的爱意在歌声中娓娓道来，让所有人看到海上救捞人的真实人生。







彭于晏父子玩游戏





哪有从天而降的超级英雄，都是挺身而出的普通人。每一个救捞人身后都是始终在担忧着他们安危的家人。为了还原海上救捞人最真实的形象，电影《紧急救援》将围绕救捞人与家人之间的故事，展现他们平凡却伟大的形象。今日，与片尾曲MV一起发布的6张全新剧照中，彭于晏一改此前势不可挡，守护生命的英雄形象，展现在影片中首次带娃，温暖有爱的一面。







彭于晏奶爸技能点满





和儿子聪聪（张景祎 饰）一起吃饭、洗澡、睡觉，骑摩托兜风，还亲自做起“聪聪号”的巨型飞机模型，可谓是奶爸技能被点满。《紧急救援》首度聚焦救捞人背后的故事，将从亲情、友情、爱情三个维度展现这群有血有肉的海上英雄。





彭于晏带娃温柔有爱

《紧急救援》首度聚焦英雄背后的真实人生





和过往所饰演的角色不同，《紧急救援》中彭于晏不仅仅是海上应急反应特勤队队长，更是一位新手奶爸。对此，导演林超贤曾透露：“《紧急救援》希望让观众看到救捞人最真实的英雄形象，除了他们在工作时如何守护我们之外，他们背后的生活也应该被看到。”







彭于晏陪儿子洗澡





为了更真实了解救捞人群体，筹备期间彭于晏曾与不少真实救捞人一起训练。在聊起救捞家属时彭于晏感慨地表示：“我知道这份工作有多不易，这些救捞人在遇到危险时常常会瞒着家人，心里的难过和委屈都会藏起来，和大多数普通人一样。”

“把生的希望送给别人，把死的危险留给自己。”无论是影片内还是现实中，这句话每个中国救捞人都熟记于心。







彭于晏温柔注视生病的儿子





但事实上，《紧急救援》想要展现的不光是超级英雄赴汤蹈火、劈波斩浪的勇气，还想告诉观众：无所不能的守护神也不过是普通人。





从构思到影像，电影《紧急救援》经历了5年的筹备与制作，与林超贤之前作品不同的是，影片不仅仅表现了救捞人在狂风巨浪中出生入死拯救人民生命的惊险过程，更是刻画了他们普通人的一面，他们工作背后的无奈与最真实的生活都将在影片中首度出现。目前，影片预售已全面开启，12月18日燃情献映！