《神奇女侠1984》今日发布了中国独家海报，影片将于本周五在中国内地公映。

时光网讯

《神奇女侠1984》中国独家海报 此次发布的中国独家海报极具质感，神奇女侠戴安娜大气惊艳，女神气质尽显。另外三个与她有千丝万缕关系的角色分列其旁，“死而复生”的史蒂夫帅气依旧，来到80年代的他，前路充满了未知；





两大反派豹女和商人麦克斯·洛德，一人目光凌厉咄咄逼人，可以看出是绝对的“狠角色”，另一人精英范儿十足却难掩充满欲望的眼神。在一切皆可发生的全新时代，围绕着这四个人将展开一场关乎人类命运与世界存亡的高能决战。

此前，在北美及海外举行的媒体试映中，《神奇女侠1984》斩获如潮好评，近日，国内媒体的先期口碑也已曝光，影片同样饱受赞誉，超高口碑可谓海内外“两开花”。作为今年在国内上映的唯一一部好莱坞超级英雄巨制，影片的激燃和爽感无疑令影迷们期待已久。

除了动作场面给人留下深刻印象外，神奇女侠在这一部电影中的成长和她所带来的力量同样是一大亮点。此外，对于在今年可以在大银幕上欣赏到这样一部有温度的超级大片，各媒体也纷纷表示意义非凡。还有博主称本片的到来，是给观众最好的礼物：“没有超英电影的一年是不完整的，相信这部在2020年底上映的《神奇女侠1984》可以让影迷们享受今年真正意义上的一部爽燃超英电影。”

《神奇女侠1984》由原作原班人马再度重磅打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。影片即将于12月18日压轴登场，提前北美一周在中国内地上映。





戴安娜一袭白裙出席派对





戴安娜与史蒂夫面临危机





神奇女侠挥动真言套索





天堂岛的小戴安娜

由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《神奇女侠1984》将于12月18日正式上映，全国预售正在火热进行中！影片今日发布中国独家海报，四大主角同时现身，大战一触即发。此外，影片最新一波国内媒体口碑也已出炉，无论是大片质感十足的动作场面，还是细腻走心的角色刻画与情感表达，都收获炸裂好评。就在本周五，年度最值得期待的超级英雄巨制，即将震撼登陆全国影院！