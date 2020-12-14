奇幻大片《阳光劫匪》曝光电影主题曲MV《别把我丢了》,张杰温柔献唱“爱的童话”。













主题曲MV暖心上线

张杰呼唤回归“本真”





主题曲MV开头，张杰翻开一本手绘的故事书，封面上写着“别把我丢了”，带有童话色彩的故事就此展开，暖心的旋律从中缓缓流淌出来。歌词和曲调朴素而真挚，传达出一种治愈人心的力量。正如影片中，每个人物都有不为人知的秘密和伤痛，是彼此之间爱和陪伴打破了隔阂，也治愈了内心深处的伤痕。









MV中更有“真老虎幼虎”特别出境，与张杰亲密互动。小老虎在草地上纵情玩耍奔跑，无忧无虑，憨态可掬，就像一个“小女孩”，“萌”化了观众的心，更让我们看到人和动物之间建立的亲密无间的朋友关系。





片方此次邀请张杰和刘润潼来共同演唱主题曲。在看过本片之后，张杰感慨电影有一种让人回归“本真”的力量，电影里表达的纯洁真挚的情感让他深受感动。而“小歌星”刘润潼那不掺杂质、稚嫩纯粹的嗓音，也是对这种情感的最好表达。





火星电台倾情加盟

怀“赤子之心”跟世界“捣捣乱”





本片不仅讲述了一群“奇奇怪怪”的人经历的一场“奇遇”，更是李玉导演勇敢打破传统，对全新题材和风格的一次挑战。片方特别邀请实力乐队兼知名音乐制作人“火星电台”来为电影主题曲创作词曲。





作为华语乐坛的顶尖制作团队，“火星电台”那突破传统的创作风格和极具个性的音乐语言，与本片中传达的“跟世界捣捣乱”的态度可谓是相得益彰。



