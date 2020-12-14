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张杰温柔献唱"爱的童话"与幼虎互动

"阳光劫匪"曝主题曲MV 火星电台创作词曲

2020-12-14 14:33:36 来源：Mtime时光网

奇幻大片《阳光劫匪》曝光电影主题曲MV《别把我丢了》,张杰温柔献唱“爱的童话”。
　　时光网讯　日前，将于12月31日“元旦档”全国公映的奇幻大片《阳光劫匪》曝光电影主题曲MV《别把我丢了》。电影改编自伊坂幸太郎的同名小说，由方励担任监制及制片，李玉执导，讲述了一场惊心动魄又浪漫温馨的“寻虎”之旅。

　　此次发布的主题曲，更是由张杰携手“天籁童声”刘润潼演唱，由“火星电台”担任词曲创作及制作。MV中更有张杰和“萌宠”小老虎的亲密互动，为我们赶走“不开心”，温暖这个冬天。


主题曲MV暖心上线 
张杰呼唤回归“本真” 

　　主题曲MV开头，张杰翻开一本手绘的故事书，封面上写着“别把我丢了”，带有童话色彩的故事就此展开，暖心的旋律从中缓缓流淌出来。歌词和曲调朴素而真挚，传达出一种治愈人心的力量。正如影片中，每个人物都有不为人知的秘密和伤痛，是彼此之间爱和陪伴打破了隔阂，也治愈了内心深处的伤痕。


　　MV中更有“真老虎幼虎”特别出境，与张杰亲密互动。小老虎在草地上纵情玩耍奔跑，无忧无虑，憨态可掬，就像一个“小女孩”，“萌”化了观众的心，更让我们看到人和动物之间建立的亲密无间的朋友关系。

　　片方此次邀请张杰和刘润潼来共同演唱主题曲。在看过本片之后，张杰感慨电影有一种让人回归“本真”的力量，电影里表达的纯洁真挚的情感让他深受感动。而“小歌星”刘润潼那不掺杂质、稚嫩纯粹的嗓音，也是对这种情感的最好表达。

火星电台倾情加盟  
怀“赤子之心”跟世界“捣捣乱” 

　　本片不仅讲述了一群“奇奇怪怪”的人经历的一场“奇遇”，更是李玉导演勇敢打破传统，对全新题材和风格的一次挑战。片方特别邀请实力乐队兼知名音乐制作人“火星电台”来为电影主题曲创作词曲。

　　作为华语乐坛的顶尖制作团队，“火星电台”那突破传统的创作风格和极具个性的音乐语言，与本片中传达的“跟世界捣捣乱”的态度可谓是相得益彰。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 阳光劫匪 张杰 刘润潼 火星电台 主题曲MV
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