网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:赵婷"无依之地"发海报与预告

"绿魔"有望回归"蜘蛛侠3" 凯奇新片发剧照

2020-12-15 09:33:00 来源：Mtime时光网

早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 华纳调整档期《猫和老鼠》提前上映



　　今日华纳对2021年春季影片进行档期调整：《猫和老鼠 真人版》将从3月5日提前到2月26日上映，丹泽尔·华盛顿主演惊悚片《小细节》则维持1月29日上映，成为明年华纳首部发行的电影。《真人快打：毁灭》因为没有完成后期，从1月15日推迟到4月16日，这部由温子仁监制的动作片改编自同名游戏，将配备IMAX格式。原定4月16日上映的科幻片《追忆》将另选档期，仍锁定在2021年上映。
02. 尼古拉斯·凯奇新片首发剧照







　　园子温导演、尼古拉斯・凯奇主演的新片《鬼域的囚徒》发布首波剧照，并宣布将于2021年初夏在日本上映！影片的主人公是名为“英雄”的坏蛋（凯奇 饰），他在抢劫银行失败后，来到了东洋和西方文化融合的美丽又暴力的世界“幽灵之国”，索菲亚·波多拉（《王牌特工》）、尼克·卡萨维蒂（《变脸》）等共同出演。本片为园子温英语片处女作，在日本拍摄。
03. 赵婷《无依之地》发新预告与海报



　　赵婷导演的口碑之作《无依之地》发布了全新预告（中字）语海报，该片不仅斩获今年威尼斯电影节的金狮奖最佳影片，而且也是冲击明年奥斯卡的大热选手！影片由奥斯卡影后弗朗西斯·麦克道曼（《三块广告牌》）主演，改编自同名纪实文学，讲述一位高龄漂泊者以现代游牧民的身份穿越美国西部的治愈故事。希望能引进！
04. 猎鹰主演Netflix新片发预告

　　由“猎鹰”安东尼·麦凯主演的Netflix新科幻片《导线以外》今日发布了预告片，影片由米凯尔·哈弗斯特罗姆执导。故事发生在未来，哈珀（达姆森·伊德里斯饰）是一名无人机飞行员，他被派往一个致命的军事化地区，在那里他发现自己在为机器人军官里奥（安东尼·麦凯饰）工作，他的任务是赶在叛乱分子之前找到一个末日装置。《导线以外》将于明年1月15日上线Netflix。
05. “绿魔”“沙人”均有望回归《蜘蛛侠3》



　　根据外媒报道，在老版《蜘蛛侠》中饰演“绿魔”的威廉·达福，与“沙人”托马斯·哈登·丘奇将，均有望回归新片《蜘蛛侠：英雄归来3》。索尼这次铁了心是一个也不能落下，本尼迪克特·康伯巴奇、杰米·福克斯、“章鱼博士”阿尔弗雷德·莫里纳均回归，而“超凡蜘蛛侠”安德鲁·加菲尔德、初代“蜘蛛侠”托比·马奎尔、克尔斯滕·邓斯特和艾玛·斯通也都在商谈中。
06. 职场喜剧《天后小助理》定档1月15日





　　由环球影业出品的喜剧电影《天后小助理》官宣定档，将于明年1月15日正式登陆内地各大院线。影片由《五十度灰》女主角“达妹”达科塔·约翰逊和金球奖视后翠西·艾利斯·罗斯联袂主演，讲述了菜鸟员工与霸道老板之间“相爱相杀”的欢乐故事。该片也被视作“职场逆袭”宝典，将在新的一年为观众带来满满的希望与力量。 大牌老板与小小职员的相处从磕磕绊绊开始，一路经历各种波折。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 猫和老鼠
关注时光网微信

相关电影/影人

猫和老鼠 真人版

猫和老鼠 真人版 (2021)

0.0

导演：蒂姆·斯托瑞

主演：科洛·格蕾斯·..

在线播放

鬼域的囚徒

鬼域的囚徒 (2020)

0.0

导演：园子温

主演：尼古拉斯·凯奇

在线播放

导线以外

导线以外 (2021)

0.0

导演：米凯尔·哈弗斯..

主演：安东尼·麦凯

在线播放

无依之地

无依之地 (2020)

-1.0

导演：赵婷

主演：弗兰西斯·麦克..

在线播放

蜘蛛侠：英雄归来3

蜘蛛侠：英雄归来3 (2021)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

天后小助理

天后小助理 (2020)

0.0

导演：尼萨·加纳特

主演：达科塔·约翰逊

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

首曝剧照！段奕宏情陷万茜&齐溪

《一意孤行》海南岛电影节首映

12
男主角夏明俊与妻子林墨的婚姻走到第七年，曾经的浪漫、..
2

迪士尼放大招之《星球大战》宇宙扩张

海登回归演阿纳金 《夺宝奇兵5》前期制作

整挺好！
3

德普:从百亿美元票房巨星到被开除

"吞噬他的不是毒品与暴力 而是复仇的渴望"

“德普是差劲公关的经典案例，他这不是搬起石头砸自己的..
4

IMDb公布2020年十大最热门剧集！

《黑袍纠察队》最受欢迎 《后翼弃兵》第六

10
你看过几部？
5

迪士尼放大招，漫威海量新项目曝光

《洛基》首曝预告 杨紫琼加盟《尚气》

一大批漫威项目有了新消息。

查看更多