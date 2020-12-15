早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 华纳调整档期《猫和老鼠》提前上映











今日华纳对2021年春季影片进行档期调整：《猫和老鼠 真人版》将从3月5日提前到2月26日上映，丹泽尔·华盛顿主演惊悚片《小细节》则维持1月29日上映，成为明年华纳首部发行的电影。《真人快打：毁灭》因为没有完成后期，从1月15日推迟到4月16日，这部由温子仁监制的动作片改编自同名游戏，将配备IMAX格式。原定4月16日上映的科幻片《追忆》将另选档期，仍锁定在2021年上映。 02. 尼古拉斯·凯奇新片首发剧照













园子温导演、尼古拉斯・凯奇主演的新片《鬼域的囚徒》发布首波剧照，并宣布将于2021年初夏在日本上映！影片的主人公是名为“英雄”的坏蛋（凯奇 饰），他在抢劫银行失败后，来到了东洋和西方文化融合的美丽又暴力的世界“幽灵之国”，索菲亚·波多拉（《王牌特工》）、尼克·卡萨维蒂（《变脸》）等共同出演。本片为园子温英语片处女作，在日本拍摄。

03. 赵婷《无依之地》发新预告与海报











赵婷导演的口碑之作《无依之地》发布了全新预告（中字）语海报，该片不仅斩获今年威尼斯电影节的金狮奖最佳影片，而且也是冲击明年奥斯卡的大热选手！影片由奥斯卡影后弗朗西斯·麦克道曼（《三块广告牌》）主演，改编自同名纪实文学，讲述一位高龄漂泊者以现代游牧民的身份穿越美国西部的治愈故事。希望能引进！ 赵婷导演的口碑之作《无依之地》发布了全新预告（中字）语海报，该片不仅斩获今年威尼斯电影节的金狮奖最佳影片，而且也是冲击明年奥斯卡的大热选手！影片由奥斯卡影后弗朗西斯·麦克道曼（《三块广告牌》）主演，改编自同名纪实文学，讲述一位高龄漂泊者以现代游牧民的身份穿越美国西部的治愈故事。希望能引进！

04. 猎鹰主演Netflix新片发预告





由“猎鹰”安东尼·麦凯主演的Netflix新科幻片《导线以外》今日发布了预告片，影片由米凯尔·哈弗斯特罗姆执导。故事发生在未来，哈珀（达姆森·伊德里斯饰）是一名无人机飞行员，他被派往一个致命的军事化地区，在那里他发现自己在为机器人军官里奥（安东尼·麦凯饰）工作，他的任务是赶在叛乱分子之前找到一个末日装置。《导线以外》将于明年1月15日上线Netflix。

05. “绿魔”“沙人”均有望回归《蜘蛛侠3》











根据外媒报道，在老版《蜘蛛侠》中饰演“绿魔”的威廉·达福，与“沙人”托马斯·哈登·丘奇将，均有望回归新片《蜘蛛侠：英雄归来3》。索尼这次铁了心是一个也不能落下，本尼迪克特·康伯巴奇、杰米·福克斯、“章鱼博士”阿尔弗雷德·莫里纳均回归，而“超凡蜘蛛侠”安德鲁·加菲尔德、初代“蜘蛛侠”托比·马奎尔、克尔斯滕·邓斯特和艾玛·斯通也都在商谈中。

06. 职场喜剧《天后小助理》定档1月15日



















