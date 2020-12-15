《小破孩》系列首部大电影《小破孩大状元》，即将在元旦档上映。





时光网讯 即将于元旦档公映的电影《小破孩大状元》,发布“独白版”终极预告。预告以现代化独白的形式讲述了小破孩经历的一系列滑稽、搞笑、惊险、甜蜜、感动的事件,他与女侠展丫在一路上的插科打诨中感情升温,很有童年记忆的味道。





《小破孩大状元》终极预告



预告开头以独白“他来了，他来了，他穿着裤衩走来了”开场，随后小丫、坏坏、小破孩集体亮相，瞬间打开了观众的18年前的记忆。随后诙谐现代化的语言将小破孩刻画的十分生动可爱,比如“他身材矮小、四肢短粗、发育不良、英年早秃”;与展丫结义，白天做兄弟，晚上做“夫妻”；下乡表演百步穿杨解锁新技能；上朝被御赐度春宵，激动喊出Giao我里GiaoGiao，十分接地气；遇刺拖展丫就开溜,最后竟然被福王手下一剑刺中，激起了观众紧张的神经......直到看到18年前小破孩智斗老虎的场景和如今的场景重合，满满的回忆杀莫名的感动，也为影片埋下了引子。









此次预告以独白形式展开,犹如身临其境般的感受小破孩的冒险之旅，十分有代入感。另外，影片从角色设计到人物建模、动作表情等处理细腻，精美绝伦的国漫风场景设计以及色彩搭配、画面特效质感比起好莱坞动画也毫不逊色，令人期待。





《小破孩》系列作为18年超人气IP，全网观看人次破100亿，表情包发送量破200亿，有着庞大的粉丝基础。如今首推大电影《小破孩大状元》，依然凭借着国民漫画最强CP和无厘头的搞笑风，让观众们无不拜倒在小破孩的可爱模样下。据了解，拾荒动画用强大的实力对此次的大电影进行着全面的升级。在开发和制作过程中，投入了巨额的资本和人力，构建了一个角度新颖、剧情精彩、特效精良的符合东西方观众审美的奇幻冒险世界。而片中东方与西方结合的中国古典元素以及绝美的中国风画面都让该片成为2020年不容错过的合家欢动画大片。









影片的剧情设计也花了不少心思，在孩子的世界里,除了父母外,寓教于乐的动画电影便是最好的老师,因为他们时刻充满了对宇宙万物的好奇和探索，而电影《小破孩大状元》的故事堪称寓教于乐的典范,它虽然看似有很多成人元素，包括破案、考状元、撩妹等，但其实剧情中充斥着满满的童真，简单却充满想象力，这个故事既能让小朋友去跟随小破无畏地探索那个惊险刺激的世界，相信光明能战胜黑暗，正义能战胜邪恶，还能让大人从中回味起童年的乐趣和最纯真的念想。