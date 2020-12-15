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张震光头造型暴瘦12公斤亮相"缉魂"

与导演首次合作一见如故 敬业态度获盛赞

2020-12-15 11:45:43 来源：Mtime时光网

张震主演的《缉魂》，今日曝光了几张他的光头造型剧照。
　　时光网讯　由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的犯罪悬疑电影《缉魂》将于2021年1月15日全国上映。故事讲述检察官梁文超（张震 饰）与刑警妻子阿爆（张钧甯 饰）调查一起富豪离奇被杀案，他们在谎言与陷阱中抽丝剥茧寻求真相，却发现了凶案之下隐藏的惊人秘密。

　　一向以演技派著称的张震，在片中颠覆形象，出演身患癌症的检察官梁文超，带领观众揭秘富豪离奇被杀案件背后的真相，一场悬念丛生的观影之旅即将开启。


梁检

张震暴瘦12公斤颠覆形象 
光头造型引网友热评

　　电影《缉魂》即将在2021年1月15日全国上映，张震在片中饰演身患癌症的检察官梁文超，为符合片中人物设定，张震随即开启“自虐”之路，用三个月的时间暴瘦12公斤，导演笑称“演员就是体力活的最佳体现”，对此，张震却表示：“我只是做了演员该做的事。”片中张震头戴鸭舌帽、脸颊瘦削的样子，和癌症病人如出一辙，网友们惊呼“不愧是张震，无论什么角色都能驾驭。”



　　不仅如此，张震还为角色剃光头发以光头造型示人，然而剃头后的张震帅气丝毫不减，引得网友热评：“果然光头才是检验帅哥的唯一标准。”同时，一直以来坚持对自己高标准，饰演一个角色就会去设法“成为”这个角色的张震，身体力行的诠释“我就是演员”，被观众称赞道：“张震出演的角色总能带来惊喜！”

张震程伟豪首次合作一见如故 
敬业态度获导演盛赞

　　本片导演程伟豪曾经执导过高分犯罪悬疑电影《目击者之追凶》，据导演透露，他在剧本创作阶段就已经将张震的形象代入梁文超一角了，巧合的是，酷爱悬疑推理题材的张震看完《缉魂》剧本后表示非常喜欢，两人随即一拍即合，于是才有了这部令人期待满满的犯罪悬疑片的诞生。


梁检&阿爆

　　在拍摄过程中，张震颠覆形象的举动也令程伟豪导演十分敬佩，程伟豪表示：“张震的敬业态度无可挑剔，真正见识到了国际巨星的才华与实力！”不仅如此，为了深入了解检查官及刑警的种种工作细节，张震还同导演程伟豪、张钧甯等演职人员前往地检署学习，事无巨细地学习检察官的所有工作流程与职业习惯，如此敬业的态度令人期待影片上映后，张震能在大银幕为我们带来一场震撼人心的表演。



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 张震 缉魂 剧照
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