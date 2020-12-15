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"明天你是否依然爱我"发终极预告片

Angelababy李鸿其开启圣诞浪漫爱情之旅

2020-12-15 11:56:14 来源：Mtime时光网

Angelababy与李鸿其主演的《明天你是否依然爱我》，今日发布了终极预告片与海报，影片已开启预售。
　　时光网讯　“喜欢上你，是我这辈子做过最危险的事，但我还是想对你说，你愿意嫁给我吗？“由刘开珞担任总制片人，周楠执导，Angelababy、李鸿其领衔主演的浪漫爱情电影《明天你是否依然爱我》即将于12月24日上映，正值拥抱情人节之际的浪漫气氛下，影片发布终极预告与拥抱主题海报。

　　浪漫甜蜜的气氛浓郁，爱情的仪式感满格，作为圣诞档期最有圣诞氛围、唯一一部以爱情题材为主的电影，是这个年末最适合情侣和对爱情有向往的观众首选必看爱情电影。影片预售开启，观众们可以抢先锁定席位，在岁末年初的圣诞节到来之际，带喜欢的人一起去看2020年最后一部爱情电影，领略圣诞老人故乡的浪漫风情，感受最纯正的圣诞氛围，许下最美好的圣诞心愿。 


赵希曼手拿玩偶展露甜美笑容

     影片中，赵希曼和费力两人一起在芬兰度过浪漫的圣诞，完成恋爱打卡一一打雪仗、乘雪橇、跳冰湖、看极光、糖果戒指诉爱意、紧紧拥抱在一起温暖彼此……爱情中的每一件小事都充满了爱的仪式感，也是爱情最美好的样子，更让人感受到爱在圣诞节的甜蜜、浪漫与暖心。但这些美好只有一天的期限，明天他们是否会记得彼此相爱过吗？


费力望向赵希曼眼中满满都是爱

拥抱温暖整个冬天！
看Angelababy李鸿其相拥共赴最美圣诞之旅

　　此次惊喜发布的终极预告向观众展示了Angelababy所饰演的赵希曼、李鸿其所饰演的费力二人在圣诞老人的故乡芬兰，共同度过的圣诞节仪式感满格的甜蜜瞬间。希曼和费力和真正的圣诞老人一起度过了最纯正的圣诞节，他们和圣诞老人一起在寒冷冬夜烧烤、一起蒸桑拿、一起勇敢地为爱跳冰湖。

　　两人也在圣诞老人的见证下，在这片胜地制造了专属于两人的温暖记忆，不仅有雪地中嬉戏打闹、极光下浪漫许愿的镜头，更有二人感情升温，费力手拿糖果戒指在冰雪教堂郑重其事向希曼求婚的镜头露出，甜到让人直呼：“锁死了”。


费力想到赵希曼展露微笑

　　除撒糖片段外，预告中首次曝光二人矛盾争吵画面，相爱一天的真相逐渐浮出水面，希曼该如何面对，费力又会如何解释？爱情总是甜蜜中夹杂着忧伤，越想拥有，越会适得其反。希曼和费力之间的爱情将会走向何处，这一切只能等到电影上映在影院揭晓答案。

　　随着终极预告的发布，在拥抱情人节之际的浪漫气氛下，片方也惊喜曝光了一张拥抱主题海报。海报中，费力解开大衣拉链，将希曼拥入怀中，两人紧紧拥抱在一起温暖彼此。在芬兰的雪原上，迎着冬日的余晖，希曼微微低头露出淡淡的微笑，费力则用饱含爱意的眼神注视着她，这个拥抱似乎温暖了整个冬天。


赵希曼望向费力嘴角藏不住爱意

预售开启勇敢相约！
网友自发讨论相约圣诞最甜爱情电影

　　作为2020年最后一场爱情电影，《明天你是否依然爱我》开拍之初就令无数影迷翘首以待，Angelababy、李鸿其所塑造的浪漫氛围，也成功唤醒人们对爱情的期待与追爱的勇气。

　　而首度合作的Angelababy、李鸿其与角色契合度超高，谈到两人合作时的感受，Angelababy直言李鸿其就是费力的样子：“费力给我的感觉就是有一颗孩子般天真浪漫的内心，李鸿其其实私下也是这样的一个人。”李鸿其也评价道：“希曼这个角色有很成熟的一面，有很知性的一面，也有很可爱的一面，很浪漫、异想天开的一面，这些面baby身上也都能看到。”


电影《明天你是否依然爱我》拥抱版终极海报

　　电影《明天你是否依然爱我》将于12月24日上映，在圣诞档期的影片，《明天你是否依然爱我》是最有圣诞氛围的爱情电影，同时作为2020年最后一场爱情电影，影片的浪漫甜蜜氛围弥漫，圣诞节的爱情仪式感满格，是无数情侣和对爱情有向往的人，在圣诞节首选必看的唯一一部爱情电影。

　　电影《明天你是否依然爱我》自定档以来便受到无数网友的热烈关注，赵希曼、费力在芬兰圣诞节仪式感满格的相爱过往，也唤起众多网友内心对爱情的期待与向往。电影陆续发布的物料在短视频平台中获得了超高的点击率，无数网友自发变身影片“自来水”，纷纷留言邀约喜欢的人，一起在岁末年初的平安夜、圣诞节，去影院打卡《明天你是否依然爱我》。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 明天你是否依然爱我 预告片 Angelababy 李鸿其
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明天你是否依然爱我

明天你是否依然爱我 (2020)

0.0

导演：周楠

主演：杨颖 李鸿其

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