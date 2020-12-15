《新神榜：哪吒重生》今日发布了龙王角色预告，东海龙王敖广与“新哪吒”李云祥新仇旧恨一并清算。

时光网讯







东海龙王金属手臂尽显铁腕铮铮气势





封神榜重排

龙族卷土重来武力“抢番”





《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后哪吒重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的热血故事。全新曝光的龙王角色预告中，东海龙王敖广霸气现身，一句“封神榜要重排，东海龙族不能像上次那样被踩到榜尾”，野心毕露，让人好奇他究竟憋着什么大招冲击新榜单。





此次东海龙王敖广的形象也与以往不同，相比三太子的嚣张跋扈，传统三件套西装造型使其看上去颇为低调有城府。而预告中惊鸿一瞥的金属手臂，不仅彰显出铁腕铮铮的气势，也勾连起他与哪吒的前世纠葛。“新哪吒”李云祥的出现，将对他的“抢番”计划产生怎样的影响？从预告中两人正面交锋的镜头来看，似将再掀一场恶战。







东海龙王新身份为财阀德老板





龙王新身份曝光

铁腕财阀掌控东海市命脉





《新神榜：哪吒重生》由《白蛇：缘起》原班人马历时四年打造，虽取材自中国观众耳熟能详的传统神话，但却打造了一个封神之战3000年后的全新架空世界，“新哪吒”李云祥所在的东海市即其中的冰山一角。据悉，人神共生的东海市被四大家族割据，其中德家的势力最大，掌控着东海市的命脉：水源。





德兴集团的大财阀德老板，正是此次东海龙王敖广的隐藏身份，而水源也将在其争夺新神榜排位的计划中起到关键作用。导演赵霁透露：“龙王并不是一个脸谱化的坏人，他手里的龙头权杖，既是尊贵威严的身份象征，同时也暗示他肩负着振兴龙族的使命。”







东海龙王与新哪吒李云祥交手





角色预告中，拥有金属手臂的龙王拥有强大雷电属性攻击，元神加持下更是战斗力加倍，其与“新哪吒”李云祥的命运之战，势必带来一场别开生面的视觉奇观。





2021年春节档，《新神榜：哪吒重生》将正式开启追光动画新封神宇宙。在封神榜重排的世界观概念设定下，《封神演义》“众神”将陆续加入到“新神榜”世界当中，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战。随后还将有更多角色预告曝光，值得期待。







东海龙族领地

春节档电影《新神榜：哪吒重生》发布龙王角色预告，东海龙王敖广在封神榜重排之际卷土重来，朝着榜单上游发起冲刺，更与“新哪吒”李云祥新仇旧恨一并清算。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。