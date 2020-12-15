网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"新神榜:哪吒重生"发布龙王角色预告

封神榜重排龙王蓄谋冲榜 龙族卷土重来

2020-12-15 14:25:32 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》今日发布了龙王角色预告，东海龙王敖广与“新哪吒”李云祥新仇旧恨一并清算。
　　时光网讯　 春节档电影《新神榜：哪吒重生》发布龙王角色预告，东海龙王敖广在封神榜重排之际卷土重来，朝着榜单上游发起冲刺，更与“新哪吒”李云祥新仇旧恨一并清算。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。


东海龙王金属手臂尽显铁腕铮铮气势

封神榜重排  
龙族卷土重来武力“抢番”

　　《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后哪吒重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的热血故事。全新曝光的龙王角色预告中，东海龙王敖广霸气现身，一句“封神榜要重排，东海龙族不能像上次那样被踩到榜尾”，野心毕露，让人好奇他究竟憋着什么大招冲击新榜单。

　　此次东海龙王敖广的形象也与以往不同，相比三太子的嚣张跋扈，传统三件套西装造型使其看上去颇为低调有城府。而预告中惊鸿一瞥的金属手臂，不仅彰显出铁腕铮铮的气势，也勾连起他与哪吒的前世纠葛。“新哪吒”李云祥的出现，将对他的“抢番”计划产生怎样的影响？从预告中两人正面交锋的镜头来看，似将再掀一场恶战。


东海龙王新身份为财阀德老板

龙王新身份曝光  
铁腕财阀掌控东海市命脉

　　《新神榜：哪吒重生》由《白蛇：缘起》原班人马历时四年打造，虽取材自中国观众耳熟能详的传统神话，但却打造了一个封神之战3000年后的全新架空世界，“新哪吒”李云祥所在的东海市即其中的冰山一角。据悉，人神共生的东海市被四大家族割据，其中德家的势力最大，掌控着东海市的命脉：水源。

　　德兴集团的大财阀德老板，正是此次东海龙王敖广的隐藏身份，而水源也将在其争夺新神榜排位的计划中起到关键作用。导演赵霁透露：“龙王并不是一个脸谱化的坏人，他手里的龙头权杖，既是尊贵威严的身份象征，同时也暗示他肩负着振兴龙族的使命。”


东海龙王与新哪吒李云祥交手

　　角色预告中，拥有金属手臂的龙王拥有强大雷电属性攻击，元神加持下更是战斗力加倍，其与“新哪吒”李云祥的命运之战，势必带来一场别开生面的视觉奇观。

　　2021年春节档，《新神榜：哪吒重生》将正式开启追光动画新封神宇宙。在封神榜重排的世界观概念设定下，《封神演义》“众神”将陆续加入到“新神榜”世界当中，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战。随后还将有更多角色预告曝光，值得期待。


东海龙族领地

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 预告片
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

新神榜：哪吒重生

新神榜：哪吒重生 (2021)

0.0

导演：赵霁

主演：杨天翔 张赫

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

首曝剧照！段奕宏情陷万茜&齐溪

《一意孤行》海南岛电影节首映

12
男主角夏明俊与妻子林墨的婚姻走到第七年，曾经的浪漫、..
2

迪士尼放大招之《星球大战》宇宙扩张

海登回归演阿纳金 《夺宝奇兵5》前期制作

整挺好！
3

德普:从百亿美元票房巨星到被开除

"吞噬他的不是毒品与暴力 而是复仇的渴望"

“德普是差劲公关的经典案例，他这不是搬起石头砸自己的..
4

IMDb公布2020年十大最热门剧集！

《黑袍纠察队》最受欢迎 《后翼弃兵》第六

10
你看过几部？
5

迪士尼放大招，漫威海量新项目曝光

《洛基》首曝预告 杨紫琼加盟《尚气》

一大批漫威项目有了新消息。

查看更多