



《沐浴之王》讲述的是搓澡工周东海在面临生活困境时偶遇丧失记忆的富二代肖翔，阴差阳错成为兄弟，笑料百出联手拯救周家澡堂，并最终将中国传统沐浴文化发扬海内外的故事。





除了给观众带来欢乐外，这部电影题材新颖，聚焦中国传统搓澡文化，比如电影中提到了不同地区对身上的灰有不同的叫法，江浙叫“裉”，东北叫“皴”、湖南叫“蔓”等。同时，电影还借此分享了很多做人做事的道理，比如“干干净净洗澡，清清白白做人”、“沐浴面前，人人平等”。









最早的时候熟悉乔杉，是《屌丝男士》系列中的大保健会员，后来他出现在春晚的舞台，化身成了快递小乔。2017年连上三部电影《悟空传》《父子雄兵》《缝纫机乐队》，他也在电影圈层打开了生面。乔杉在这些电影里的重要角色，都是演绎小人物的悲喜。尽管结局不同，但是同样都给观众以笑声。这也是乔杉铺稳自己演员之路的重要年份，在那之后，他先后又有好几部电影上映《来电狂响》《转型团伙》《两只老虎》……一直到今天的《沐浴之王》。角色上的转变呈现的是更加立体的人物，更多的时候也能看出演员乔杉在这些作品中的成长变化线。





乔杉曾在采访中说过，他偏爱诠释小人物，因为每个小人物都是不一样的，角色的背景和情感不可能复制，而即使是同样的角色，让他在不同阶段去演，演出来的效果和观众的感觉也不可能是一样的。乔杉饰演的小人物总是充满了烟火气，没有距离感。他常说自己就是一个普通人，跟大家一样工作和生活。而荧幕背后，也有着普通人的成长奋斗历程——成名前，乔杉在北京周边的乡下演了两年晚会小品，每天要赶最早一班地铁，后来只要有机会，他还去演话剧，因此积累下了很多表演经验。2014年之后，乔杉相继有了两个女儿，孩子成长过程中，他也收获了更丰富的生活体验。





过去，外界对于乔杉大保健的标签总是津津乐道，而乔杉把这些标签视为认可，不疾不徐、顺其自然地呈现着更多不一样的“乔杉”。既然无法彻底打破，那就宽心接受，接受它之后，更加开阔和游刃有余，以此延展出更多可能。如此，才有了搓澡工周东海。