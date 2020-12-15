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"猎狐行动":"邦女郎"欧嘉与梁朝伟合作

化身危险情人火花不断 暧昧互动浮想联翩

2020-12-15 14:53:03 来源：Mtime时光网

《猎狐行动》今日发布了新剧照，“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇与梁朝伟首都合作。
　　时光网讯　根据真实案件改编，将于2021年1月8日上映的电影《猎狐行动》发布一组全新剧照，饰演“红通”经济犯罪嫌疑人戴逸宸的梁朝伟，与和饰演法国律师艾尔莎的“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇一同亮相，两人耳鬓厮磨迸发出情感火花，暧昧互动令人浮想联翩，关系走向引发无限期待。

　　作为2021年首部警匪大片，影片集结了中法韩等多国顶级幕后班底，并远赴法国巴黎等多地取景，同时本片也是国内首部将“海外追逃”搬上大银幕的电影作品，期待给观众带来不一样的惊喜。


“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇变身“梁女郎”

“邦女郎”变身“梁女郎”
与梁朝伟合作梦想成真

　　作为首部表现“跨境追逃”的警匪大片，电影《猎狐行动》邀请到了多位国际大牌影星加盟，其中就包括曾主演《007：大破量子危机》的“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇。此前，欧嘉还曾和汤姆·克鲁斯、本·阿弗莱克、亚当·德赖弗、罗素·克劳等好莱坞一线男星搭戏，可谓是羡煞众人的“男神收割机”。

　　此次成功“牵手”梁朝伟，欧嘉大方表白：“我知道梁朝伟先生是一位全世界都非常知名的演员，我也看过他非常多的电影，算是他的影迷，所以能够和他合作可以说是梦想成真。”对于影片中“蛇蝎美人”式的角色艾尔莎，欧嘉表示：“我以前从来没有演过腐败律师这样的角色，对我来说这既是挑战也是有趣的地方，梁朝伟先生也给了我很多灵感。”


“邦女郎”欧嘉与梁朝伟首度合作

梁朝伟化身“感情骗子” 
时隔14年再演反派又坏又迷人

　　相较于欧嘉，梁朝伟合作过的女星可谓不遑多让，巩俐、章子怡、王菲、张曼玉、刘嘉玲、林青霞、辛树芬……两岸三地华语影坛最顶尖的女演员都曾与梁朝伟有过合作，并留下诸多经典的作品。谈及与欧嘉的合作，梁朝伟坦言：“我第一天的戏就是和她拍的，虽然我们彼此没那么熟悉，但她表现得还是非常放松、非常专业。”

　　此次是梁朝伟时隔14年后再演反派，一经公布便引发舆论热议，他在片中饰演的“红通”经济犯罪嫌疑人戴逸宸频频出入于上流社会，因而结识了欧嘉饰演的强势且贪婪的律师艾尔莎，两人的情感关系与金钱利益交织纠葛，张力十足，暗流涌动。


梁朝伟化身“感情骗子”演绎又坏又迷人反派

　　欧嘉谈到自己为角色做准备时称一直在揣摩人物心理，“一开始艾尔莎与戴逸宸的相处纯粹是为了利益，后来才慢慢产生了感情。”而梁朝伟则直言：“他们对我来说都是我的棋子。”不禁令人感叹梁朝伟演起反派来真是又坏又迷人，也让人更为期待两人的对手戏。

梁朝伟饰演“红通”经济犯罪嫌疑人戴逸宸

梁朝伟演绎危险情人


梁朝伟与“邦女郎”欧嘉迸发出情感火花

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 猎狐行动 邦女郎 梁朝伟 欧嘉·柯瑞兰寇
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