《哆啦A梦》上映四日，票房突破了4000万人民币。

时光网讯 合家欢动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》正在全国院线热映中，上映四日票房破4000万，是哆啦A梦系列在内地上映的剧场版中最高分，50周年纪念之作收获不俗口碑反响。





哆啦A梦系列故事凭借寓教于乐的有趣故事和单纯真挚的情感，在全球广受赞誉。老少咸宜的故事让它成为众多家庭观影的首选，无论什么时候看哆啦A梦都能获得不同的感悟和体验：“孩子们从中获得知识，大人们看完重拾初心，这就是哆啦A梦的独特魅力。”







哆啦A梦和大雄





此部《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是哆啦A梦系列第40部剧场版作品，同时也是哆啦A梦连载50周年纪念作品，对于该系列和长久以来喜欢他的粉丝来说都有着重要意义。在片名上致敬了第一部剧场版《哆啦A梦：大雄的恐龙》，但在故事内容上是一场全新的冒险。





该片的中文配音由为哆啦A梦TV版动画配音二十余年的配音演员陈美贞倾情献声，许多观众表示：“这是我们记忆中最熟悉的哆啦A梦声音，一开口就让人秒回童年。”日文配音也采用了动画版《哆啦A梦》御用声优班底，情怀满满，带你一秒梦回童年，还邀请了超人气演员木村拓哉、渡边直美参与配音，可谓阵容豪华。







哆啦A梦一行人用竹蜻蜓飞行





影片中充满刺激的白垩纪冒险经历让观众们从头到尾纵享欢乐，不少忠实粉丝第一时间到影院观看并给出了超高评价：“故事很有意义，大雄和小恐龙为了彼此而努力的部分真是太温柔了，看得我老泪纵横。”





到场观影的还有许多亲子观众，家长评价称：“哆啦A梦真的是一部非常合家欢的电影，蓝胖子不仅仅是陪伴着大雄成长，也陪伴我走过整个童年，现在带孩子来看电影，也想让他在哆啦A梦的陪伴下快乐成长。”





恐龙小啾





恐龙小啾努力飞翔

编辑：甄甏甏