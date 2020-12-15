电影《紧急救援》追求真实、极致的拍摄，令影片成为华语电影工业化的新高峰，从各个维度来看，都绝不输好莱坞电影。



火势汹汹的油井平台





电影《紧急救援》根据我国真实海上救援事件进行改编，由林超贤执导，梁凤英监制，是《红海行动》《湄公河行动》金牌制作班底又一部燃炸力作，影片将于2020年12月18日正式公映。电影《紧急救援》正在火爆预售中。





上山入水下火海

世界级水准打造华语本土超级英雄电影





“上山，下水底，下火海，非常难，也非常危险。”让导演林超贤合作四次的老搭档彭于晏都说难的电影《紧急救援》今日发布“好莱坞级别”制作特辑，导演林超贤首次披露影片世界级制作水准，并坦言：”和国外制作班底合作，相互学习与汲取，他们的工作程序很有规律，每项工序都有不同的主管来管理。”







救援飞机飞向油井平台





华语电影与好莱坞制作团队合作在当今的电影行业屡见不鲜，但如何让两方平衡，不产生水土不服的情况，则是当下华语电影人最需要探讨与磨合的问题。而林超贤导演则用自己多年来的团队合作经验将难关一一打破，吸纳中外两方优秀电影人，独创适合本土又与西方相融合的工作方式，让拍摄难度大大减少，从而拍摄效率加倍。







救援机穿山过岭不放弃一条生命





电影《紧急救援》现场特效顾问约翰·弗雷泽在“好莱坞级别”制作特辑中特别揭秘自己在拍摄现场工作的特殊性与必要性：“例如要把一辆汽车掀翻，一家飞机吊起等一些大型机械的操作都由我来负责。”





作为电影《珍珠港》、《世界末日》、《蜘蛛侠》等好莱坞电影的视觉效果执导，曾十次提名奥斯卡最佳视觉效果奖，并凭借电影《蜘蛛侠2》获得奥斯卡奖座收入囊中。林超贤导演坦言：“他的技术与经验都有十足的优势，这种专业人士在现场把关，让我的拍摄更加万无一失。”







彭于晏饰演救援队长高谦





摄影音乐大特效

“爆炸林”不改本色让华语巨制惊艳大银幕





除了来自好莱坞的西方电影人团队外，华语电影人在电影《紧急救援》中也扮演者至关重要的角色。奥斯卡最佳摄影奖得主，著名摄影师鲍德熹作为本片的摄影指导为林超贤导演保驾护航。面对经验十足的鲍德熹，林超贤表示：”鲍德熹老师有着丰富的电影拍摄经验、拍摄特效电影的经验以及超高的沟通经验。他为我提供了许多想法，帮助我完成每一个镜头。”







王彦霖饰演赵呈大雨滂沱也要争分夺秒





而另一位曾和林超贤导演合作过电影《红海行动》的配乐家梁皓一则为电影《紧急救援》带来了震撼听觉享受。“电影《紧急救援》的规模和气势十分宏大，这次专程去维也纳进行录制。”林超贤导演揭秘道，确保影片从视觉、听觉都能让观众在影院内身临其境。





当然有着“爆炸林”外号的林超贤也令国际拍摄团队闻风丧胆，他以“较真”著称，电影《紧急救援》拍摄过程中动用真爆炸、真火烧，甚至剧组买了一架真飞机拍摄救援情节，目的就是真实，让每一个观众都能感受到十足的震撼。而谈到爆炸戏的时候，现场特效顾问约翰·弗雷泽笑言：”起初我以为的爆炸只是‘噗噗’小炸，没想到林超贤导演追求的是现象级的爆炸。自此我终于知道爆破的水平了。”





曾在电影《泰坦尼克号》、《珍珠港》等电影担任美术执导的马丁·莱恩此次加盟电影《紧急救援》给予导演林超贤及影片超高评价：“通过《紧急救援》你会更加了解海上救援，令人兴奋的是电影不单只在制作上跨越了种种挑战，角色在故事中也同样面对不同难关，这绝对是一部扣人心弦的作品。”





电影《紧急救援》由林超贤导演、梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾领衔主演，蓝盈莹、王雨甜、徐洋、陈家乐、李岷城、张景祎、李欣蕊主演，郭晓东、张国强、魏大勋、连凯友情出演。