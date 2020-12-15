《神奇女侠1984》今日发布了“商场出击”中文字幕片段，风格非常80年代。

时光网讯



80年代气氛浓厚





在这支片段中，一伙劫匪引发商场混乱，并挟持了一名小女孩。千钧一发的危急时刻，神奇女侠手执真言套索从天而降，将小女孩安然无恙地营救下来，这一惊艳亮相和随后一系列霸气的组合动作展现了神奇女侠惊人神力的冰山一角，也让劫匪落荒而逃，造出不少笑料，在紧张刺激之余将影片的幽默气质拉满。

神奇女侠在这场戏中初露锋芒，为了将其完美呈现，幕后团队从场景打造到动作设计都下足功夫。首先，为了体现80年代的风格，剧组特别租下了一座颇具历史、几近全空的地标性商场，将三个楼层65间商铺全部重新装饰，力求将观众带回到那段复古气息浓厚的时光。







神奇女侠从天而降





除了营造视觉上的美感，特效团队也迎来了巨大的挑战，尤其是片段中神奇女侠穿越中庭俯冲而下的镜头，由于商场结构的特殊性，团队必须自己重新搭建钢架来挂吊舞台，据影片动作指导罗伯·英奇介绍，这一过程耗时数周，大概运进了长达6公里的钢丝，隐秘地布置在场景四周各个方向，堪称前所未有的高难度工程。

制作团队的精益求精，无疑将影片打造成了最适合大银幕观看的佳作，无论是细节之处的精致，还是大场面的震撼，都将带给观众独一无二的视觉享受。有博主在观影后表示“影片的观感神奇又亲切”：“巧妙地将80年代的时代特色和漫画风格的叙事方式融合，为无论视觉还是感受都增添了不少趣味性。”







神奇女侠轻松制服坏人





还有媒体盛赞：“80年代的视觉效果很有意思，质感很足，神奇女侠对真言绳索的使用方式很有趣，整部影片在视听语言上都有创新。”当然，女侠流畅潇洒的动作戏依旧是电影最高光的亮点，就有媒体直言：“非凡之作！从头到尾令人肾上腺素飙升！”

《神奇女侠1984》由原作原班人马再度重磅打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。影片即将于12月18日（本周五）压轴燃冬登场，提前北美一周在中国内地上映。







神奇女侠勇敢出击

由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《神奇女侠1984》将于12月18日正式上映，全国预售正在火热进行中！今日影片发布“商场出击”中文字幕片段，人潮涌动的商场发生劫案，神奇女侠惊艳登场，不费吹灰之力便轻松制服劫匪。当然，在影片众多高能动作戏之中，这段商场戏码只是“开胃前菜”，更多令人直呼过瘾的炸裂场面静待观众去电影院解锁！