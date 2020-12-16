



Netflix日本真人作品企画部负责人坂本和隆表示，“我是伴随着《幽游白书》长大的。当年《幽游白书》给我的冲击，我至今记忆犹新。20多年过去了，《幽游白书》的人气依旧不减，在海外也获得了非常大的关注。我想最大限度发挥Netflix的自由创作理念，集结全球精英制作团队，尽最大可能还原《幽游白书》宏大的世界观。”





《幽游白书》讲述14岁的不良少年浦饭幽助为了救一名小孩而被汽车撞死了，由于灵界并没有预计到他的死亡，并没有他的容身之所，所以他得到了一个重生的机会。经过了灵界的考验，幽助终于重回自己的身体，并成为灵界侦探。





在一次任务中，幽助结识了藏马和飞影，他们三个加上桑原（幽助的死党）一起替灵界解决了不少的案子。接着在“暗黑武术大会”中击败实力强劲的对手们，他们的实力和友谊与日俱增……