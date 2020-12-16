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Netflix宣布改编拍摄真人版系列剧集《幽游白书》
，富坚义博
原著的这本漫画连载于《少年Jump》1990年51号到1994年32号，曾改编成电视动画、电影、完全版漫画、电子游戏等。
Netflix日本真人作品企画部负责人坂本和隆表示，“我是伴随着《幽游白书》长大的。当年《幽游白书》给我的冲击，我至今记忆犹新。20多年过去了，《幽游白书》的人气依旧不减，在海外也获得了非常大的关注。我想最大限度发挥Netflix的自由创作理念，集结全球精英制作团队，尽最大可能还原《幽游白书》宏大的世界观。”
《幽游白书》讲述14岁的不良少年浦饭幽助为了救一名小孩而被汽车撞死了，由于灵界并没有预计到他的死亡，并没有他的容身之所，所以他得到了一个重生的机会。经过了灵界的考验，幽助终于重回自己的身体，并成为灵界侦探。
在一次任务中，幽助结识了藏马和飞影，他们三个加上桑原（幽助的死党）一起替灵界解决了不少的案子。接着在“暗黑武术大会”中击败实力强劲的对手们，他们的实力和友谊与日俱增……
《幽游白书》在连载不久后就受到读者欢迎，与《七龙珠》和《灌篮高手》并列为1990年代《周刊少年Jump》的三大代表漫画。《幽游白书》一开始以具神秘学要素的短篇喜剧开始，不久即转换为热血格斗漫画路线。
魔界统一淘汰赛中极重要的“幽助对黄泉战”中的战斗画面完全不绘出，大幅度省略内容，而以小故事结束。结局突然回到最初设定的神秘学喜剧，经过数回的刊载连载结束，让许多读者以外的结局一时间成为话题。
Netflix在日本不仅开发多部动画作品，漫改真人剧集上也投入了不少精力，近日上线的《弥留之国的爱丽丝》
就获得了好评，IMDb上评分达到8.0。