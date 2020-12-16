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奇幻片《晴雅集》发布终极预告

奈飞拿下海外发行权 将在190多个国家播出

2020-12-16 09:29:14 来源：Mtime时光网

《晴雅集》发布终极预告，Netflix已拿下海外发行权。

终极预告

　　时光网讯　由郭敬明执导，赵又廷邓伦王子文春夏汪铎主演的《晴雅集》发布终极预告，晴明、博雅、公主、鹤守月和忠行先后遭遇不测，危在旦夕，“阴阳师的真谛，并不在于降服，而在于守护”。

　　电影改编自梦枕貘原著小说《阴阳师》，将于12月25日公映。Netflix已拿下《晴雅集》的海外发行权，将制作20多种语言版本，在190多个国家地区播出。


   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 晴雅集 终极预告
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