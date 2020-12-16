早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. Netflix将拍真人版《幽游白书》剧集











Netflix宣布改编拍摄真人版系列剧集《幽游白书》，富坚义博原著的这本漫画连载于《少年Jump》1990年到1994年，曾改编成电视动画、电影、完全版漫画、电子游戏等。《幽游白书》讲述14岁的不良少年浦饭幽助，为救小孩而被汽车撞死，由于灵界并没有预计到他的死亡，并没有他的容身之所，所以他得到了一个重生的机会。经过了灵界的考验，幽助终于重回自己的身体，并成为灵界侦探。





01. 中国动画《罗小黑战纪》将在北美上映





中国动画片《罗小黑战纪》要在北美上映了，影片讲述的是猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始流浪之旅的故事。影片由木头执导，他花了5年时间，把自己创作的2011年动画短片系列改编成了大电影，在中国内地去年公映，累积获得了超过3.1亿人民币的票房。发行方公布了英文版配音演员：Emi Lo、Aleks Le、Howard Wang、Kaiji Tang、Caleb Yen与Suzie Yeung，均为美籍华裔。

02. 《熊出没·狂野大陆》定档明年大年初一











国产动画片《熊出没·狂野大陆》今日发布了定档预告，官宣将于2021年大年初一（2月12日）上映，影片此前曾定档2020年大年初一，时隔一年后，“熊强三人”重返狂野大陆，与影迷相约春节档。此次《熊出没·狂野大陆》三线并行，光头强为百万奖金与熊二和新角色乐天组队，参加狂野大陆竞技赛；乐天为实现女儿乐乐的心愿时刻牵动观众的心弦；而熊大为了寻找熊二，也经历了难以想象的磨难。





01. 《神奇女侠1984》烂番茄新鲜度88%











华纳的DC超级英雄续集新作《神奇女侠1984》的北美口碑正式解禁，目前烂番茄新鲜度88%，MTC评分是67分。影片将于本周五在中国内地公映，北美则是圣诞节12月25日同步登陆院线与流媒体平台HBO Max。《神奇女侠1984》由原作原班人马再度重磅打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。

02. MCU新剧《传奇》明年1月上线











漫威影业宣布新剧：《传奇》（Legends），该剧将重温MCU中的一些经典英雄、反派与场景，每集一个角色，将把无与伦比的MCU事件全部串联在一起，也将为未来发生的事情架好舞台。本剧前两集的主角分别是红女巫和幻视，将于明年1月8日上线Disney+。一周之后，美剧《旺达·幻视》也将上线，正式开启MCU的第四阶段。

03. 阿汤哥因防疫问题《碟中谍7》片场发飙











英国《太阳报》曝光了一支音频，显示汤姆·克鲁斯在《碟中谍7》片场见到员工违反新冠安全准则后的愤怒发言，他反复强调“如果不好好遵守防疫规定就滚蛋”，还连爆F-word，表示这样的行为不仅会让片子拍摄中断，还会毁了大家的饭碗。据悉，汤姆·克鲁斯是在片场看到两名员工站在两米范围内，没有保持社交距离，而作出了这番发言。阿汤哥每天都会巡回检查，在安全方面非常主动。