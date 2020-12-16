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阿汤哥暴怒:不严格防疫就给我滚蛋！

剧组人员未严格防疫 或影响"碟中谍7"拍摄

2020-12-16 10:03:09 来源：Mtime时光网

阿汤哥片场暴怒：如果不好好遵守防疫规定就给我滚蛋！
　　时光网讯　英国《太阳报》独家曝光了一支音频，透露汤姆·克鲁斯《碟中谍7》片场见到员工违反新冠安全准则后的愤怒发言。发言中他反复强调“如果不好好遵守防疫规定就滚蛋”，还连爆F-word，表示这样的行为不仅会让影片拍摄中止，还会丢了大家的饭碗。


　　据悉，汤姆·克鲁斯是在片场看到两名员工站在两米范围内，没有保持社交距离，而做出了这番发言。但不确定阿汤哥是此前已看到过他们违反规定，抑或这是压死骆驼的最后一根稻草。《综艺》已得到片方证实，那两名工作人员违反了COVID-19安全准则，他们的行为极可能让影片拍摄暂停、连累全体工作人员失业。

阿汤哥怒骂剧组人员

　　公布的音频中，阿汤哥的声音明显是从口罩后发出，他愤怒地让现场某些人明白这个行业已经因为关停而让无数人吃不上饭、付不出学费，《碟中谍7》系列之所以能够继续拍摄，完全因为剧组执行的是“黄金标准”。

　　阿汤哥表示自己每晚都需要跟该死的制片厂、制片人、保险公司通电话，“我们创造了数以千计的就业机会”，而现场某些人的行为会将这一切都毁了。

　　阿汤哥表示自己不需要现场某些人道歉，他也愿意给对方机会，但对方必须明白标准在哪里并且严格执行，如果再让他看到类似行为，对方立刻就会被解雇。

　　《碟中谍7》此前因为有12名工作人员被检测呈阳性而拍摄中止，两周前返回英国拍摄后，阿汤哥亲自确保不再出现错误。

　　他亲自戴好口罩，并时刻留意违规者，甚至自掏腰包花50万英镑购买了一艘旧游轮，让演员和工作人员得以隔离。据消息人士称，阿汤哥每天都会巡回检查，以身作则，在安全方面非常主动。

   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 汤姆·克鲁斯 碟中谍7
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