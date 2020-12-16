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《星战9》女星出演天后惠特妮休斯顿

传记片《我想与人共舞》2022年北美上映

2020-12-16 14:24:36 来源：Mtime时光网

不知道唱歌的戏份如何拍摄。


　　时光网讯　美音乐天后惠特尼·休斯顿的传记片《我想与人共舞》找到了女主角，曾在《星球大战：天行者崛起》中扮演詹娜的女星娜奥米·阿基出演。

　　《我想与人共舞》版权被索尼买下，计划2022年感恩节左右在全美院线公映。斯特拉·梅吉《爱之情照》）执导本片，安东尼·麦卡滕《波西米亚狂想曲》《至暗时刻》）编剧。有趣的是，这位编剧还介入了Bee Gees乐队和美国传奇歌手Neil Diamond的传记片项目，似乎要把音乐工业的几个代表人物给包圆。
　
　　外形是否相似问题不大，重要的是唱歌如何解决，《波西米亚狂想曲》中男主角拉米·马雷克是找的专业配唱。

　　惠特尼·休斯顿于2012年2月11日，在洛杉矶比弗利山庄希尔顿酒店因药物过量，导致心脏病发滑入浴缸溺水而意外逝世，年仅48岁，她前半生的辉煌和后半生的事业低潮与争议性话题一直广受关注。


《保镖》

　　她1985年时，以《惠特尼·休斯顿》这张同名专辑出道，其中的“Greatest Love of All”与“Saving All My Love for You”后来都成为了传世经典。惠特尼的其它著名作品还包括“I Wanna Dance With Somebody”（传记片片名）、“Didn’t We Almost Have It All”、“I’m Your Baby Tonight”，以及“Million Dollar Bill”等。

　　1992年，惠特尼与凯文·科斯特纳共同出演了电影《保镖》，全球票房获得了4.11亿美元，影片的原声音乐获得了当年格莱美“最佳专辑”，“I Will Always Love You”获得了“最佳年度单曲”。惠特尼也是史上专辑卖出最多的女歌手，全世界范围内卖出超过2亿张唱片。

   编辑：小火纸

关键词： 娜奥米阿基 惠特尼休斯顿 我想与人共舞
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我想与人共舞

我想与人共舞 (2022)

0.0

导演：斯特拉·梅吉

主演：娜奥米·阿基

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娜奥米·阿基

娜奥米·阿基

Naomi Ackie

职业：演员

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