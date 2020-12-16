不知道唱歌的戏份如何拍摄。











外形是否相似问题不大，重要的是唱歌如何解决，《波西米亚狂想曲》中男主角拉米·马雷克是找的专业配唱。





惠特尼·休斯顿于2012年2月11日，在洛杉矶比弗利山庄希尔顿酒店因药物过量，导致心脏病发滑入浴缸溺水而意外逝世，年仅48岁，她前半生的辉煌和后半生的事业低潮与争议性话题一直广受关注。







《保镖》





她1985年时，以《惠特尼·休斯顿》这张同名专辑出道，其中的“Greatest Love of All”与“Saving All My Love for You”后来都成为了传世经典。惠特尼的其它著名作品还包括“I Wanna Dance With Somebody”（传记片片名）、“Didn’t We Almost Have It All”、“I’m Your Baby Tonight”，以及“Million Dollar Bill”等。



