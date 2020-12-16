《明天你是否依然爱我》发布“合拍”特辑，同时发布“合拍”主题剧照。





angelababy李鸿其旅行





与特辑同时发布的还有“合拍”主题剧照，此次发布的剧照每张都甜味十足，或许有时候爱情最美的样子就是望向爱人的那个眼神，那满溢出的爱意比任何装饰都来得更加真挚浪漫。影片将于12月24日全国上映。





Angelababy办公室注视





戏里戏外完美合拍





特辑中穿插着Angelababy和李鸿其两位主演戏里戏外的有爱互动，戏里的他们是内向IT男搭配阳光女神，戏外的他们却是一对互相打闹的活宝组合。“不太会说话、害羞，很多行为都怪怪的一个男孩，”这是Angelababy对片中李鸿其饰演的费力的形容，更重要的是“他的眼睛里只有赵希曼”。





李鸿其深情凝视





对于赵希曼，李鸿其这样形容：“她有很成熟的一面，有很知性、可爱的一面，很浪漫异想天开。”对于费力而言希曼就是最美好的存在，她很自然的站在那里就让他如沐春风。对于和Baby的合作，李鸿其说：“我觉得和她每天一起拍戏的时候，都会有不同的刺激不同的看法”，或许这就是好演员之间的绝妙配合。





芬兰极光见证圣诞浪漫





此次曝光的特辑中最让人动容的是费力在的那段台词：“直到遇见你我才知道，我可能并不缺少那些冒险的勇气，只是缺少一个冒险的理由。”有时候爱情真是一个神奇的东西，它能给人力量也能让人飞翔。





李鸿其帮助angelababy修电脑





这部电影在圣诞老人的故乡芬兰拍摄，有真实的圣诞老人出镜，作为观众跟随男女主角的步伐还能走进圣诞老人村，感受最纯正的圣诞文化。