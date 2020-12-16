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Angelababy&李鸿其戏里戏外完美合拍

《明天你是否依然爱我》发合拍特辑和剧照

2020-12-16 15:29:29 来源：Mtime时光网

《明天你是否依然爱我》发布“合拍”特辑，同时发布“合拍”主题剧照。
　　时光网讯　爱情电影《明天你是否依然爱我》今日发布“合拍”特辑，特辑中Angelababy李鸿其两位主演戏里戏外默契十足，对角色的解读更是入木三分，戏外的互相调侃打闹戏里的浪漫深情，组合起来就是全方位的合拍。

angelababy李鸿其旅行

　　与特辑同时发布的还有“合拍”主题剧照，此次发布的剧照每张都甜味十足，或许有时候爱情最美的样子就是望向爱人的那个眼神，那满溢出的爱意比任何装饰都来得更加真挚浪漫。影片将于12月24日全国上映。

Angelababy办公室注视

戏里戏外完美合拍

　　特辑中穿插着Angelababy和李鸿其两位主演戏里戏外的有爱互动，戏里的他们是内向IT男搭配阳光女神，戏外的他们却是一对互相打闹的活宝组合。“不太会说话、害羞，很多行为都怪怪的一个男孩，”这是Angelababy对片中李鸿其饰演的费力的形容，更重要的是“他的眼睛里只有赵希曼”。

李鸿其深情凝视

　　对于赵希曼，李鸿其这样形容：“她有很成熟的一面，有很知性、可爱的一面，很浪漫异想天开。”对于费力而言希曼就是最美好的存在，她很自然的站在那里就让他如沐春风。对于和Baby的合作，李鸿其说：“我觉得和她每天一起拍戏的时候，都会有不同的刺激不同的看法”，或许这就是好演员之间的绝妙配合。

芬兰极光见证圣诞浪漫

　　此次曝光的特辑中最让人动容的是费力在的那段台词：“直到遇见你我才知道，我可能并不缺少那些冒险的勇气，只是缺少一个冒险的理由。”有时候爱情真是一个神奇的东西，它能给人力量也能让人飞翔。

李鸿其帮助angelababy修电脑

　　这部电影在圣诞老人的故乡芬兰拍摄，有真实的圣诞老人出镜，作为观众跟随男女主角的步伐还能走进圣诞老人村，感受最纯正的圣诞文化。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 明天你是否依然爱我 合拍特辑 Angelababy 李鸿其
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明天你是否依然爱我

明天你是否依然爱我 (2020)

0.0

导演：周楠

主演：杨颖 李鸿其

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杨颖

杨颖

Angelababy

职业：演员

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李鸿其

李鸿其

Hong-Chi Lee

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