《缉魂》今日发布了几张张钧甯在片中的剧照，她为了呈现女特警的超短发形象，戴了五个月假发。

时光网讯 由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的犯罪悬疑电影《缉魂》定档2021年1月15日，影片围绕一起富豪离奇被杀案展开，检察官梁文超（张震 饰）与刑警妻子阿爆（张钧甯 饰）在调查案件的过程中，发现了凶案背后隐藏的惊人秘密。





为全方位贴合刑警利落形象，知性实力演员张钧甯剪发、特训、到警局观摩学习，在影片中展现干练外型，贡献细腻表演，给众多影迷带来惊喜。











深入了解女警状态丰富角色形象

张钧甯戴假发五个月保护超短发造型





在影片筹备阶段，张钧甯就跟随导演多次前往警局观摩学习，了解刑警工作环境，仔细向工作人员讨教，甚至确认征讯室内的窗户是否为单向玻璃等细节。此外，张钧甯特意深入接触女警，观察她们如何在男性居多的环境下工作，并从她们身上参考穿衣打扮风格、生活习惯、同伴侣相处的心态等，丰富自己对角色形象的理解。











与此同时，张钧甯决定剪掉自己的长发，首次以利落短发形象出现在大银幕上。这一想法与程伟豪导演一拍即合，程伟豪亲自“操刀”将张钧甯头发剪至齐耳。张钧甯称，此次剪发后为了保护角色造型不提前曝光，她戴了五个月的假发出席活动，但一切都很值得，因为“演员为角色改变外形是很基本的事情，也是一件很幸福的事。”











张钧甯严格特训获网友称赞

哭戏效果动人远超程伟豪导演预期





除此之外，张钧甯更是撕下“知性温柔”的标签，为匹配角色设定而进行严格特训，疯狂打拳苦练“一拳KO”技能，确保肢体动作力量感满满。定档预告中张钧甯持枪的姿势被许多网友称赞“动作干净利落，一看就是特意练过”、“完全融入了刑警角色，驾驭得很好”，也更期待张钧甯即将带来的精彩表演和高能破案故事。





同样给予张钧甯高度肯定的还有程伟豪导演，他表示：“钧甯特别敬业，她花了很多时间提前学习准备，认真打磨、填补角色的空白。”导演还坦言，张钧甯的哭戏渲染力强大，成片效果远超预期，是让他最成就感的戏之一，自己在剪辑室看到成片时，为她的细腻表演深深动容：“在我明知道所有剧情的前提下，还是被她打动，忍不住落下泪来。”





犯罪悬疑电影《缉魂》根据江波小说《移魂有术》改编，敬请期待！











编辑：甄甏甏