电影《紧急救援》取材自真实故事，是林超贤导演继《湄公河行动》、《红海行动》之后的最新钜制，讲述中国现实“超级英雄”救捞人，无惧危险绝境救人的故事，是今年最大制作的“超级英雄”华语电影。

影片由林超贤执导，梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾领衔主演，蓝盈莹、王雨甜、徐洋、陈家乐、李岷城、张景祎、李欣蕊主演，郭晓冬、张国强、魏大勋、连凯友情出演。电影《紧急救援》将在12月17日18：30至22：30进行点映，现正火热预售中！

英雄亦凡人！

彭于晏演绎有血有肉的中国救捞人父亲





“英雄，你要回来哦”伴随着这句台词出现的，是一大一小两个背影。这是救捞人高谦（彭于晏饰）与儿子聪聪（张景祎）的一个约定，也是救捞人日常生活的一个缩影。在预告中作为救捞人的高谦遭遇了家庭与工作的双重危机，孩子对学校的抗拒、高谦对救援的恐惧、机长辛芷蕾对高谦的质疑、队友在任务中受伤……







面对烈火彭于晏眼神坚毅





虽然事情接踵而至，但彭于晏靠着儿子对他的支持成功走出迷茫，这是现实“超级英雄”中国救捞人的真实写照，他们常年在外执行救援任务，家庭是他们的动力源泉。《紧急救援》“父子情”主题预告不仅展现救捞人作为现实“超级英雄”的英勇一面，也展示了他们作为普通人的日常生活。





《紧急救援》中高谦一角，是彭于晏首次正式饰演“父亲”角色，儿子聪聪又人小鬼大，对彭于晏来说是个不小的挑战。彭于晏坦言：“导演给我这个角色，我觉得非常难。导演很有意思，他知道我是单亲家庭，所以饰演一位父亲我要花很多时间去说服自己，但我非常感谢导演给我这个角色，让我面对自己一次。”他同时表示，导演林超贤把自己想象中的亲情以及兄弟之情都在这个戏里展现出来了。







彭于晏检查飞机





每场救援戏都刺激！

林超贤挑战极致“逼迫”王彦霖克服蹦极恐惧





“只要有勇气，什么都不怕。”作为华语首部救援题材电影，《紧急救援》此次发布的“父子情”预告不仅展示了救捞人的日常生活，也揭露了惊心动魄的救援场景。为了震撼呈现救援场景，导演林超贤不仅给观众带来了巨大的刺激，给参与拍摄的演员也留下了深刻的印象。饰演赵呈的王彦霖表示每场救援戏都很刺激，是自己从来没有经历过的拍摄状态。







彭于晏努力训练





在拍摄电影《紧急救援》前，王彦霖坦白自己一直很畏惧蹦极，但在拍摄过程中直升机不停地悬挂盘旋已经让他消除了恐惧，并表示：“我在演赵呈这个角色的时候，我就什么都不怕，因为这个人就是一个什么都不怕的人，我自然带入到其中了，这也治好了我对蹦极的恐惧。”





在聊到四场救援戏的设计时，林超贤表示做电影最享受的是大家可以不用去想如何实现，一起讲到天花乱坠，所以在筹备的开始规划了四场救援戏。但落地时却遭遇到了困难，四场救援戏放到一个电影里似乎从来没人没尝试过，有点游走在“安全线”之外。







彭于晏与儿子聪聪互动





是不是删掉其中一至两场会比较容易？林超贤曾这么考虑，但如果删减其中部分则会留下缺憾与不舍，同时电影讲述的也是一直在绝境救人的现实“超级英雄”中国救捞人，林超贤表示：“这个题材我觉得我不会拍第二遍了，我希望能够做得极致一点。”正因林超贤导演破釜沉舟的勇气和毅力，整个制作团队的通力合作，这才有了电影《紧急救援》如此极致、如此震撼、如此还原的救援场景。