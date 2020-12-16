据悉，影片将于12月18日正式开机，拟定于2021年7月全国上映。

时光网讯 12月14日，庆祝中国共产党成立100周年献礼电影《红船：开天辟地》启动仪式在中央党校（国家行政学院）大有书局举行。





1921年7月23日，中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路106号（今兴业路76号）秘密召开，参加会议的共产党早期组织代表共13人，代表了全国及海外五十多名党员。会议进行到中途(7月30日)，因遭到法租界巡捕的袭扰而被迫停会。





8月初，“一大”代表们秘密转移到嘉兴南湖，在一艘画舫上继续举行会议，审议通过了党的第一个纲领和第一个决议，选举产生了党的领导机构——中央局，庄严宣告了中国共产党的诞生，中国革命的航船从南湖扬帆起航。红船见证了中国历史上开天辟地的大事变，成为在中国共产党领导的中国革命源头的象征。





2005年6月21日，时任中共浙江省委书记的习近平在《光明日报》上发表《弘扬红船精神，走在时代前列》的署名文章，将红船精神的内涵概括为“开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神”。





2017年11月，习近平总书记带领新一届中央政治局常委专程前往上海和浙江嘉兴瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，习近平总书记重申“红船精神”，并向全党发出了“结合时代特点，大力弘扬红船精神”的伟大号召。





电影《红船：开天辟地》以习近平总书记提出的“红船精神”为纲，结合党史权威及最新考证研究资料，以毛泽东的思想成长为叙事主线，采取“以人带史”的写作方式,从以毛泽东为代表的第一批中国共产党人的视角准确演绎、全方位呈现中国共产党诞生过程，回答“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”初心的正确性，彰显了“红船精神”的强大生命力，表明了中国共产党人的初心和使命。





该片由作家黄亚洲担任编剧，中国电影华表奖优秀导演沈东担任导演，新锐导演王德庆联合执导，制片人叶进军担任制片，青年毛泽东由85后特型演员侯京健担纲，90后演员陈都灵将在该片出演杨开慧，演员王志飞将出演中国共产党早期创始人陈独秀，张桐、余少群将分别出演李大钊和李达。俞灏明等人气明星以及姚安濂、范雷、林威等一批老戏骨均将在影片中饰演重点角色。影片还汇聚了国内一流并拥有丰富拍摄经验的摄影、美术、特效等制作班底，主创班底都是《太平轮》《烈日灼心》《战狼2》《建党伟业》等大片的原班人马。





据悉，影片将于12月18日正式开机，拟定于2021年7月全国上映。

编辑：羊羊